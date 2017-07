Flere hus brenner i Sogndal

Brannvesenet jobber på spreng for å få kontroll over brannen, som har spredd seg til flere hus.

Brannen startet i et hus i sentrum av Sogndal like før klokken 02 natt til søndag. Like etter sto huset i full fyr - og en halvtime senere bekrefter politiet at brannen har spredt seg til flere hus. Det er uvisst om det er personer i husene.

– Det jobbes intenst med slukking, men vi har ikke kontroll. Brannen har spredd seg til minst tre hus, og det er fortsatt fare for spredning, sier vaktleder Jan Gunnar Holvik ved 110-sentralen til VG ved 03-tiden.

Han sier det blåser en del i området, og at det er tett bebyggelse med en del eldre trehus. Brannvesenet har varslet sivilforsvaret og kalt inn mannskaper fra nabokommuner for bistand.

– Det bor folk i alle husene, men vi har ikke oversikt over alle beboerne. Det kan hende de har evakuert seg selv, men vi vet ikke helt sikkert.

Han forteller at de har opprettet et samlingssted på omsorgsenteret i håp om å få bedre oversikt.

– Så vidt jeg vet har tre personer meldt fra at de har fått i seg noe røyk, så de blir sjekket av helsepersonell.