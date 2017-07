Flere bygninger flyttet av flommen i Utvik: – Dette er forferdelig

UTVIK (VG) Innbyggerne i Utvik mangler strøm og vann. Inn og ut av bygda går båtene i skytteltrafikk.

De hardest rammede bygningene i Utvik er løftet av grunnmuren og flyttet nedover elven. 50 evakuerte personer vet ikke når de får reise hjem igjen, ifølge NTB.

Den lille bygda i Sogn og Fjordane er fullstendig isolert som følge av store nedbørmengder som gjennom natten har skapt kaotiske tilstander flere steder på Vestlandet.

De materielle skadene er voldsomme, men ingen personer har kommet til skade.

VGs reporter i Utvik har snakket med flere av de hardest rammede. Flere av dem forteller at de ikke ønsker å forlate sentrum:

Innbyggerne i Utvik mangler strøm og vann. Broen på fylkesvei 60 inn i bygda er vasket vekk av vannmassene. På en liten kafé i sentrum deles det ut varm lapskaus, kaffe, brus og smørbrød. Det er både fastboende, turister og mannskap på kafeen.

– Dette er forferdelig. Det ser ut som en krigssone, sier Audun Egge (67) til VG.

Egge, som har bodd i Utvik hele livet, ble ikke selv berørt av de enorme ødeleggelsene.

– Jeg blir trist når jeg tenker på de som er rammet. Det vil ta flere år å rydde opp, sier han, mens ved vannkanten og betrakter bygden sin.

Det verste er forbi

Store deler av den er nå knust av de voldsomme vannmengdene. Foran ham ligger bygget hvor han fikk på skole da han var liten gutt. Nå brukes bygget som barnehage. Rundt ligger knust materiale, bruskasser, hagepynt og store steiner som har blitt dratt nedover elven.

Vakthavende meteorolog Mariann Foss ved Meteorologisk Institutt forteller at den verste nedbøren i Hedmark og Oppland har passert, men at det fortsatt ligger kraftige tordenbyger i ytre strøk av Sogn og Fjordane.

Regnbygene som er ventet i Nordfjord-området tirsdag, vil ikke bli så kraftig som det har vært.

– De kan være heldig å få oppholdsvær, men det er ventet 5-20 millimeter i de bygene som kommer de neste 24 timene, forklarer hun.

Torsdag og fredag er det ventet en mer skyet værtype med litt regn ifølge meteorologen. Til helgen er prognosene mer usikre.

– Det ser ut til å bli en ustabil og våt periode i slutten av uken, sier Foss.

Ved målestasjonen i Stryn regnet det 15 millimeter på en time mandag ettermiddag. Regnbygene er lokale, slik at selv om Utvik er isolert, er det lite regn 8 kilometer lenger nord, i Innvik.

Sivilforsvaret har sendt styrker for å bistå dem som er rammet av flommen – seks til Utvik og seks til Breim i Gloppen kommune.

Venter på svar

Stryn kommune har i løpet av dagen satt sammen en krisestab. Ordfører Sven Flo opplyser at et titalls personer er evakuert – både fastboende og hyttefolk.

– Veiene inn til Utvik er stengt på grunn av to bruer som har røket, så sentrum er isolert. Vi jobber med å finne løsninger slik at veien kan åpnes etterhvert, men det vil høyst sannsynlig ta rundt en uke, sier Flo til VG.

Han opplyser at Stryn Energi jobber med å få strømmen tilbake, men at det antageligvis vil ta minst et døgn å få til. Videre har Norges vassdrags- og energidirektorat sendt geologer til Utvik.

– Når de får kartlagt området, kan de gi svar på om vi kan se folk hjem igjen til husene de har måttet evakuere fra, sier Flo, og legger til at de håper å få svar i løpet av kvelden.