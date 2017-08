Her er dansken på vei ned klatreruten i småsko og uten sikring

Den danske turgåeren kom traskende ned den nifse fjellruten i hverdagsklær, med skulderveske og uten noen sikring.

– Jeg var på vei opp Via Ferrata-klatreturen, og på vei opp møtte jeg en dansk turist som var på vei over hengebroa. Han var dårlig kledd, og helt uten klatreutstyr eller sikring. Trolig hadde han tatt pendelbanen opp til toppen, og kom altså nedover, i motsatt retning av det som er normalt, forteller en klatrer, som vil være anonym.

Ingen forbud

VAKKERT OG NIFST: Den utfordrende klatrerruta opp til toppen av fjellet Hoven (1011 moh) i Loen er en tøff og nifs opplevelse - ikke minst den 120 meter lange hengebroen over et juv hvor du på det meste har 160 meter fritt fall under deg. Foto: JAN HEGGHEIM

Dansken tok seg over hengebroen, og hadde nok tenkt seg nedover. Men der snudde han da han traff en gruppe med fullt klatreutstyr på vei oppover, forteller tipseren.

Daglig leder Erik Brendefur i Loen Skylift sier at det ikke er noen skilt som forbyr folk å ta seg ned Via Ferrata-ruta:

– Dette er et åpent anlegg som er oppført med offentlig støtte, hvor folk kan komme og klatre for egenhånd med eget klatreutstyr. Men vi anbefaler alle å ta første tur med guide. Det er også meningen at turen skal gå oppover, sier Brendefur.

Det er likevel mulig for folk å ta turer fra toppen når de har kommet opp med pendelbanen. Blant annet går det en kjørbar bilvei ned til utgangspunktet i dalen.

Mørket kom på

– Men burde det ikke være et skilt som advarer mot å ta seg ned Via Ferrata uten trening og utstyr - og feil vei?

– Det er ikke tilrettelagt for at folk skal kunne gå den veien. Og det kan være uheldig med for mange skilt også. Dette er første gang vi har opplevd på seks år, sier Brendefur.

Han forteller imidlertid at to jenter ble hentet ned av en guide og hjelpekorps da mørket kom på dem før de var oppe:

– Det er jo en utfordring nå, når folk starter seint og går seint. Men vi sendte opp en guide, og de ble hentet ned med bil, sier han.