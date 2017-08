SV hardt ut mot Sp i nord: – Sp har vannskrekk

VARDØ (VG) Finnmarkinger ser til Senterpartiet i håp om bedre kår, men rødgrønn-kamerat SV er skeptisk. – Senterpartiets solidaritet stopper ved kaikanten, sier SV-topp.

Pliktsystemet * På 1980- og 1990-tallet ble systemet med leveringsplikt for torsketrålere innført. * Pliktsystemet består av tre deler: tilbudsplikt, aktivitetsplikt og bearbeidingsplikt. * Trålere som var eid av fiskeindustrien, ble pålagt å levere fisk til anlegg i Nord-Norge. Ordningen skulle hindre spekulasjon med råstoff og sikre drift ved anleggene. * På 1990-tallet ble det også innført en aktivitetsplikt for å hindre nedlegging av fiskeindustrianlegg. * Bare ett selskap, Havfisk ASA, er i dag pålagt aktivitet. Aktivitetsplikten gjelder virksomheten i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord. * I 2003 ble leveringsplikten redusert til en tilbudsplikt, der det er nok å tilby fisken til industrien. * Bearbeidingsplikten ble innført i 2006. Den innebærer et pålegg til industrien om å videreforedle mesteparten av torsken som er kjøpt under tilbudspliktordningen. * Bearbeidingsplikt ble innført fordi det viste seg at enkelte anlegg kjøpte fisk for deretter å selge den videre ubearbeidet. * Regjeringen har foreslått å avvikle pliktsystemet mot en avkorting på 20 prosent av verdien på aktivitetspliktige torskekvoter. Kilde: NTB

For problemstillingene i nord er litt annerledes enn i resten av landet. Det dreier seg særlig om ordningene for fiskerne og det omstridte pliktsystemet, som skal sikre fiskeindustrien på land tilgang på fisk hele året. Regjeringen ønsket å fjerne ordningen, men klarte ikke å samle et flertall på stortinget.

I juni valgte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) å trekke den såkalte «pliktmeldingen».

Men fiskerne er ikke fornøyde med dagens situasjon heller.

Det blir tydelig da VG drar til Vardø. I sentrum står det falleferdige fiskeanlegget «Proden» med åpne dører, nesten uberørt siden aktiviteten opphørte. På Svartnes like utenfor Vardøya, på andre siden av tunnelen, går et toppmoderne filetanlegg på sparebluss. Fisker Aksel Robertsen (34) var på jobb da selskapet Aarsæther Vardø gikk konkurs i 2002.

– Plutselig var rundt 150 folk arbeidsledige på dagen og forfallet startet. Nå er det litt mer optimisme her, men pliktsystemet fungerer ikke for menneskene det skal fungere for. Det funker for de som sitter på trålkonsesjoner, sier Robertsen.

En fersk VG-måling utført av Infact viser at Sp femdobler oppslutningen i Finnmark. Flertallet i fylket og over 80 prosent av de som ville stemt Sp er negative til å avvikle pliktsystemet, slik Sandberg foreslår. Valgforsker Anders Todal Jenssen mener det skyldes en «ekstrem situasjon» i Finnmark.

– Fiskeripolitikken vil bli en helt essensiell og veldig følsom sak, men både Sp og Ap er litt i skvis, sier han til VG.

Stortingsrepresentant for SV i Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, har liten tro på sin rødgrønne kamerats politikk i nord. Han beskriver Sps standpunkt i pliktsaken som «syltynt».

– Sps solidaritet med distriktene ser ut til å stoppe ved kaikanten. Sp har vannskrekk, sier Fylkesnes.

– Både Ap og Sp vingler ekstremt og driver med en vanvittig dobbeltkommunikasjon i nord som gir et falsk inntrykk av hvor de står. I realiteten står de med en fot i hver båt og vil flikke på det eksisterende pliktsystemet, uten at det vil ha noen verdi. Jeg mener faktisk at Aps løsning er hakket dårligere enn den Sandberg har foreslått.

SER SVAKHET I SP: Svs stortingsrepresentant for Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, mener Sp og Ap ikke går langt nok i å prioritere de små kystfiskerne. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Selv mener Fylkesnes at pliktsystemet er «et skandaleeksperiment» og «en vits». Han vil derfor erstatte det med et såkalt hjemfall av fiskekvoter.



– Det går ut på å overføre fiskekvoter fra store trålere til den mindre kystflåten over en tyveårsperiode. Det vil komme kystsamfunn til gode og føre til en kraftig nyrekruttering av unge fiskere.

– Hvorfor vil ikke Sp være med på det? spør Fylkesnes.

Sp: – Må være hardere mot trålerne

Sps stortingsrepresentant i Rogaland, Geir Pollestad, avviser beskyldningene om dobbeltkommunikasjon, og påpeker at Sp står nærmere SV enn Frp i saken.

– Jeg skjønner at Fylkesnes driver valgkamp mot Senterpartiet, men vi har god kontakt med Sp i Finnmark om dette, sier Pollestad.

– Vi bør nok utrede SVs hjemfall-forslag hvis vi får regjeringsmakt, men det er viktig å forstå alle konsekvensene og finne et velfungerende kompromiss. Norge trenger både kystflåte og trålere, men vi må være hardere mot de trålerne som er pålagt pliktene. Hvis ikke fisken blir levert og bearbeidet der den skal, kan kvotene bli trukket tilbake, sier han.

STRENGERE STYRING: Senterpartiet har femdoblet sin oppslutning i Finnmark, ifølge VGs nye distriktsmåling. Stortingsrepresentant Geir Pollestad (t.v.) mener en rød-grønn regjering må bli hardere mot fisketrålere med plikter for å sikre vekst i små lokalsamfunn langs kysten. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix



Stortingsrepresentant for Ap i Sogn og Fjordane, Ingrid Heggø, vil også tydeliggjøre at det finnes et «ris bak speilet».

– Ap vil endre pliktsystemet slik at det er industrien på land som forteller trålerne hvor mye fisk de vil ha, når den skal leveres og hvilken kvalitet den skal ha. Hvis disse leveringsavtalene blir brutt, må vi bruke inndragelse av kvoter som straff. Den politikken er godt forankret i hele landet. Fisken skal på land og industrien skal sikres råstoff hele året, sier Heggø.

Sandberg: – Respekterer Sv mer enn Ap og Sp

STÅR PÅ SITT: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) trakk «pliktmeldingen», men holder fast på at pliktsystemet bør opphøre. Foto: Trond Solberg , VG

Frps fiskeriminister står fast på at pliktene bør opphøre.

– Det vil skape en forutsigbar fiskeripolitikk som står seg over tid og som kan sørge for at næringa har overskudd til å gjennomføre enorme investeringer, ellers vil ingen legge risikokapital på bordet, sier Sandberg.

Sandberg sier han respekterer Svs fiskeripolitikk mer enn Ap og Sp sin.

– Det Sv foreslår er gårsdagens politikk og vil føre til en massiv konkurs langs kysten, men jeg respekterer at partiet har en ideologi. Jeg vet ikke noe om hva Ap og Sp egentlig mener, sier Sandberg.