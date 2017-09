Lakselobbyisten som sendte Sandberg privat e-post hevder fiskeriministeren selv ga ham adressen

Lakselobbyist Frode Reppe hevder at fiskeriminister Per Sandberg ga ham sin private e-postadresse. Samtidig risikerer lobbyisten sparken.

I sommer avslørte Dagbladet at den mektige lakselobbyisten Frode Reppe sendte private eposter til fiskeriminister Per Sandberg (Frp) der han ba om hjelp til å få buskapet sitt fremmet overfor Miljødepartementet.

Nå skriver fagbladet Fiskeribladet at Reppe, som er fagsjef i lobbyorganisasjonen Norske sjømatbedrifters landsforening, hevder at det var Sandberg selv som ga ham den private epostadressen.

– Jeg kan bekrefte at Frode Reppe har opplyst til meg at han fikk Sandbergs private epostadresse etter et møte i Nærings- og fiskeridepartementet i fjor, sier Reppes advokat Geir Hegle til Fiskeribladet.

Bladet skriver at de har dokumentasjon som underbygger advokatens påstand.

Les også: Sandberg i fiskestrid: – Skjerp deg

Puktumfeil skapte trøbbel



Saken ble gjort kjent etter at det viste seg at Reppe hadde sendt e-postene der han ba om hjelp til feil Sandberg, som følge av en puktumfeil: Mannen som mottok epostene var en svenske ved navn Per Sandberg, som ikke har mye med norsk fiskeripolitikk å gjøre.

Reppes advokat forteller videre at Reppe oppfattet at Sandberg selv ønsket å kommunisere på den måten.

– Reppe har i denne saken beskyttet Sandberg, sier Hegle.

Les også: Fredriksen har tjent 21 milliarder kroner på laks

Det ble storm etter at Dagbladet avslørte saken, fordi slik kontakt mellom lobbyister og departement skal journalføres. Det er enklere å unngå å journalføre kontakten når den skjer via private epostadresser. Ifølge Dagbladet sendte Reppe to eposter til fiskeriministeren.

Fikk du med deg? Laksefesten ødelegges av lus

Sandberg: – Stemmer ikke



Fiskeribladet skriver også at leder av Norske sjømatbedrifters landsforening, Robert Eriksson, har kalt inn Reppe på teppet. De skal møtes på mandag for å diskutere oppsigelse. Eriksson har fordømt at epostene ble sendt til en privat adresse.

Sandberg avviser at han har gitt lobbyisten sin privat e-postadresse.

– Jeg ga han ikke min private epostadresse, sier han og legger til at ikke har noe å gjøre med at Reppe nå kan miste jobben.