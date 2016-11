Fant gift fra sjampo i norsk ørret

Det er funnet så mye gift fra din såpe, sjampo og sminke i norsk ørret, at Norge og EU forbereder forbud.

Klimadirektoratet går ut med melding om giftfunn i norsk fisk. Det gjelder høyt innhold av både kvikksølv og giftene siloksaner D4, D5 og D6 (se faktaboks).

Fakta siloksaner Siloksaner (D4, D5 og D6) brukes i store mengder i blant annet sjampo, balsam og såpe.

Nye målinger bekrefter høye nivåer av disse miljøgiftene i fisk i norske innsjøer.

Norske overvåkningsdata har lagt grunnlag for et forslag om et begrenset EU-forbud mot noen siloksaner i personlig hygieneprodukter. Forslaget behandles nå i EU.

Det har vært varslet tidligere, men nå har et overvåkningsprosjekt kommet med nye funn.

De klassiske organiske miljøgiftene er på vikende front, men funnene av kvikksølv i Randsfjorden og Mjøsa er fortsatt så høye at Mattilsynets anbefalte kostholdsråd overstiges for ferskvannsfisk:

«I ørret overstiger nivåene EUs og Norges omsetningsgrense når fisken er større enn 50 centimeter», heter det i en uttalelse fra Miljødirektoratet.

De fortsetter:

«Siloksaner brukes i store mengder i blant annet sjampo og såpe. Nye målinger bekrefter høye nivåer av disse miljøgiftene i fisk i norske innsjøer».

Bekymret



Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier til VG at norsk forskning har bidratt til at EU planlegger å forby Siloksaner D4 og D5.

– Jeg er bekymret over at det er funnet miljøgifter fra hygieneprodukter i norske innsjøer. Slike funn viser hvor viktig det er at vi overvåker miljøet; det danner grunnlaget for arbeidet med å forby giftige stoffer internasjonalt. Norske data er en viktig grunn til at EU nå foreslår et forbud mot disse miljøgiftene. Vi støtter helhjertet opp om et forbud, sier Helgesen.

Miljødirektoratets innsjøprogram omfattet tidligere bare Mjøsa. Fra 2013 ble overvåkningen utvidet med Randsfjorden og Femunden. I 2014 ble også Vansjø og Tyrifjorden inkludert.

«Siloksaner er en stor gruppe stoffer som er mye brukt, blant annet i produksjon av personlig pleie-, hygiene- og rengjøringsprodukter. Produkter som såpe, deodoranter og sminke som skilles ut via avløpsvannet, antas å være den største kilden til utslipp», skriver direktoratet.

Funnet på Svalbard



Miljødirektoratet har påvist siloksaner i mange ulike arter fra Oslofjorden til Arktis. I 2014 ble urovekkende høye siloksan-nivåer målt i luft på Svalbard.

Siloksaner er utrolig flyktig. Det er ikke noe stort forbruk av produkter med siloksaner på Svalbard, men den er så flyktig at hvis du bruker for eksempel sminkefjerner, så kan siloksaner drive langt med luftstrømmer.

Miljødirektoratet har i sin overvåkning gjort funn av disse miljøgiftene på Svalbard.

Miljødirektoratet fremholder at det fortsatt er begrenset informasjon om siloksanene og hva som skjer når de havner i miljøet, men noen av dem har svært betenkelige egenskaper:

– Nivåene som er funnet er ikke skadelig for mennesker. Det vi er mest bekymret for er miljøeffektene. Siloksanene D4 og D5 er svært lite nedbrytbare i vann og sediment, og de kan hope seg svært lett opp i organismer. Det er i tillegg påvist at D4 er giftig for vannlevende organismer og kan gjøre skade på organismers forplantningsevne, sier Eli Vike, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

– Mangler alternativer



Orkla og deres Lilleborg er ledende norsk leverandør av såpe og sjampoer. Etter at VG henvendte seg til selskapet tirsdag ettermiddag foretok de en gjennomgang.

– Vi benytter ikke D4 eller D6 i noen av våre produkter. Vi benytter D5 i ett av Define-produktene våre, nemlig Moroccan Argan Oil Treatment og i Sterilan Deodorant Stick, sier kommunikasjonssjef Anne Gjemdal i Orkla Home & Personal Care.

Hun sier at siloksan påvirker konsistensen i produkter slik at de er lettere å smøre ut.

– De gir økt viskositet, er flyktige slik at huden etterlates tørr. Det kan brukes for å inkorporere aktive ingredienser i en produkt; gir myke og glatte overflater og vil ikke harskne slik som mer tradisjonelle fettstoffer.

– Hvordan vil eksempelvis såpe og sjampo forringes hvis det kommer forbud?

– Produktene vil da miste noen av de egenskapene som jeg har beskrevet over. Per i dag finnes det ingen fullgode alternativer.

