Største lake-fangst på 40 år

I helgen fikk to kamerater fra Trøndelag napp av en nesten 6 kilo stor lake, knappe én kilo fra rekorden i 1976.

På lørdag kveld dro kameratene Jim Frode Rygh og Kjell Christian ut på isfiske på Selbusjøen. De ville prøve å fange lake, en torskefisk som er aktiv om natten, men vanskelig å fange.

Håpet var å fange en lake på rundt 3 kilo, noe som kunne regnes som en bra fangst.

Ute på Selbusjøen boret kompisene hull på en ny plass de hadde troen på, og sendte ned glidende takler og kroker med sild. På rundt ti meters dyp fikk de napp en av lake utenom det vanlige.

– Da jeg satte kroken, trodde jeg først at jeg hadde satt meg fast i bunn. Da jeg like etter fikk løftet fisken fra bunnen, skjønte jeg at det snakk om noe skikkelig stort, sier Rygh.

Laken var 88 centimeter lang og veide 5,85 kg, en knapp kilo bak den 40 år gamle norgesrekorden.

– Jeg hadde et håp om trekilosfisk her, men dette var jo noe helt annet. Vi har hele tiden visst at det er stor lake i Trøndelag, men jeg hadde ikke i min villeste fantasi sett for meg en fisk på nesten seks kilo, sier Rygh.

ENØYD KJEMPE: – Fisken var rognstinn, og det er viktig at slike store hunner får leve og føre slekten videre. Akkurat denne manglet et øye, og har tydeligvis vært i krigen tidligere, sier Jim Frode Rygh. Foto: Kjell Christian Rambech.

Rekorden er på 7 kg og ble satt i Kvesjøen i Nord-Trøndelag i 1976 av Arne Martin Kvemo. Den var 112 centimeter lang.

Rygh forteller til VG at han fisker flere ganger i uken og har gjort det med både far og bestefar siden han var liten gutt.

Tidligere har han en respektabel personlig rekord på 4 kilo.

Laker som er over 4,5 kg beregnes som et spesielt stort eksemplar av arten.

Lake er en fiskeart i brosmefamilien, som igjen er en undergruppe av torskefisker. Den finnes i Norge fra Østfold til Finnmark, med unntak av Nordland.