Paul (20) fikk kjempelysing på kroken – større enn verdensrekorden

Paul Hanke dro opp en lysing på over 14 kilo i Edøyfjorden. Nå jobbes det med å få fangsten godkjent som ny verdensrekord.

– Kampen var veldig moro, og blodtrykket var nok over normalen. Adrenalinet jobbet på høygir, og det tok litt over et kvarter å få fisken opp i båten, sier Paul Hanke (20) til fiskenettstedet Hooked.

Roy Erik (70) fikk svært sjelden fisk: Nappet villere enn vanlig

Etter å ha halt fisken i land, ble lysingen veid til 14,01 kilo, som er 770 gram tyngre enn Judith Brommelands norgesrekord fra 2014, som også er gjeldende verdensrekord, skriver Hooked. Den ble målt til 122 centimeter.

Tropefangst: – Den så jo helt utenomjordisk ut

Det var ved Smøla Feriesenter i Edøyfjorden i Møre og Romsdal at rekordfangsten ble gjort.

LANG OG TUNG: Lysingen ble veid til 14,01 kilo og er 122 centimeter lang. Det jobbes nå med å få godkjent fangsten som ny verdensrekord. Foto: Smøla Feriesenter

– Vi synes selvsagt at dette er veldig moro, og det er jo ekstra kjekt at fisken ble tatt av en av gjestene ved vårt anlegg på Smøla. Vi gleder oss over alle som får sine fiskedrømmer oppfylt, men det gjør oss jo litt ekstra stolte og lykkelige når en gjest får en verdensrekord, sier Odd Inge Gribbestad, som eier og driver Smøla Feriesenter sammen med sin kone, til Hooked.

Se også: Oslo-familie fikk gigant-hai i garnet

Han opplyser at de nå jobber med å registrere fangsten hos International Game Fish Association (IGFA), slik at verdensrekorden kan bli offisiell.