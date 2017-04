Karl (71) padlet kantret båt i land mens kameraten Per Audun (84) hang etter

Karl Maurstad (71) havnet i den iskalde fjorden da han skulle trekke garn sammen med fiskekameraten Per Audun Maurstad (84). Veteran-fiskerne klarte å snu båten på dypt vann og komme seg i land.

– Dette er ikke noen sensasjon å skrive om i VG, sier sindige Karl Maurstad søndag formiddag.

Han har fått varmen i kroppen igjen etter hendelsen i Nordfjorden utenfor bygda Bryggja i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane lørdag kveld.

Sammen med sin erfarne fiskekamerat, Per Audun på 84 år, dro Karl ut i 19-tiden lørdag for å trekke to garn de hadde satt 50-60 meter utpå fjorden.

Den lette plastbåten hadde de fått låne av Per Auduns gode venn, skuespilleren Toralv Maurstad (89) som har sine røtter i distriktet.

Våte og tunge eldre menn



Da begge lente seg over til den ene siden av båten for å trekke opp garnet, skjedde det som Karl aldri har opplevd tidligere:

– Det var litt urolig vær, vi fikk en sjø opp på siden. Båten kantret, beskriver Maurstad.

Begge de to hobbyfiskerne havnet i den iskalde fjorden.

Iført tykke klær, gummistøvler og redningsvester, holdt de seg flytende. Men Karl merket fort at våte klær og to kalde kropper ble tunge i vannet.

Likevel, de to erfarne karene gikk i gang med å snu båten sammen, og klarte etter noen minutter å få den på rett kjøl.

– Det var fryktelig tungt. Men du oppdager at du har uante krefter når sånt skjer. Jeg fikk nå også dratt meg opp i båten på et vis, forteller Karl Maurstad.

Båten var nesten halvfull av vann etter kantringen. Karls eldre kamerat kom seg ikke opp i båten med sine tunge klær og uten fast grunn under beina.

Tung padletur



Dermed grep Karl den ene åren han fant, og startet å padle båten inn mot land mens 85-åringen Per Audun hang over ripa med en stor del av kroppen i vannet.

– Det tok nok en halvtimes tid å padle båten til land. Jeg hadde tenkt å ta kontakt med noen karer som holdt til borte ved noen supplybåter i nærheten. Men da kom det jo to ambulanser til stedet, og det bar avgårde med oss - til Legevakta og sykehuset på Nordfjordeid, sier Karl Maurstad.

84-årige Per Audun Maurstads datter, sier hun er «kjempehappy» over at det gikk så bra med veteran-fiskerne som var ute på Maurstadvika for å trekke garn.

– Jeg er så imponert over at pappa klarte å henge etter båten mens bølgene og saltvannet veltet over ham. Han fikk i seg en del saltvann og var fryktelig kald, men holdt ut. Dette er to sterke karer, beskriver Per Audun Maurstads datter Randi Maurstad Kvamme.

Ifølge politiet var det publikum som hadde tipset AMK-sentralen om hendelsen.

Noe nedkjølt - stabil tilstand



Maurstad er veldig glad for at lokalsykehuset, som flere ganger har vært nedleggingstruet, fortsatt er bare en 20 minutters kjøring fra Bryggja.

– Ja, du kan tenke deg hvis vi skulle bli sendt helt til Førde. Det får nå være måte på, kommenterer hobbyfiskeren som nå er pensjonist etter et langt arbeidsliv i e-verket.

Vakthavende overlege Tautvydas Vaisvila ved medisinsk avdeling på Nordfjord sykehus sier til VG at den eldste av hobbyfiskerne ble noe nedkjølt, men at tilstanden nå er stabil og at mannen nå føler seg i bra form.

– Vi holder ham likevel under observasjon her på sykehuset inntil videre, sier Vaisvila.



PS Det var ikke en eneste fisk i garnet til de to erfarne fiskerne lørdag. Vanligvis trekker de to både torsk og hyse. Nå håper Karl Maurstad at det er noe i det garnet de ikke rakk å trekke på lørdag.