De planla fisketuren i ett år. Og se hva som kom opp fra dypet!

Sjekk den blåsteinbiten! Ruggen på 16,3 kilo kom opp fra 300 meters dyp i Isfjorden på Svalbard i forrige uke. Den ble tatt på stang.

– Jeg hadde vært fornøyd om den så bare hadde vært seks kilo, jeg var ute etter denne arten, en art jeg ikke hadde fisket før, sier Asgeir Alvestad (49) – en av landets mest kjente sportsfiskere til VG.

Artsfisker

Lillesand-mannen har drevet med fiske siden han var seks år gammel, men siden 2012 har han gjort det til en egen sport å samle flest mulig arter. Blåsteinbit-fangsten var først omtalt på fiskernettstedet hooked.no.

For å få has på den nokså sjeldne fisken blåsteinbit, hadde han og et sportsfiskerfølge på syv personer tatt turen til Longyearbyen på Svalbard, og herfra med båt halvannen time før de kom til dype Isfjorden, hvor blåsteinbiten finnes.

– Jeg egnet med blåskjell og makrell, fisket spesifikt etter flekksteinbit og blåsteinbit, og nokså nær bunnen. Den var tung, tung, tung hele veien opp, ikke som en del andre fisk, som gjerne flyter opp på grunn av at svømmeblæren blåses opp.

Ny norgesrekord

Blåsteinbiten som ble fanget, var mer enn dobbelt så stor som den hittil største

TATT MED STANG: Asgeir Alvestad (t.h.) egnet med blåskjell og makrell og slapp ned til 300 meter. Der kom denne 16,3 kilos blåsteinbiten! Foto: Privat

registrerte i Norge. Den målte 110 cm fra kjeft til hale. Blåsteinbiten skal kunne bli hele 50 kilo stor.

– Med denne er jeg oppe i 134 ulike fiskearter – som jeg personlig har fisket, forteller han.

Han tror det er mulig å komme opp i 150 fiskearter i Norge, men nå blir det vanskelig:

– For de siste artene må du gjerne langt ut til havs og langt ned i dypet, mener han.

I 2013 vakte det oppsikt da Asgeir Alvestad dro opp et nesten 1100 kilos eksemplar av haiarten håkjerring – også den på stang.

– Eksperter mener den var 300–400 år gammel, sier han.

– Så nå blir det steinbitmiddager hjemme i Lillesand?

– Nei, blåsteinbit er ikke spesielt god matfisk, kjøttet er nokså geléaktig. Så den ble igjen hos lokalbefolkningen på Svalbard, sier Asgeir Alvestad.