Bjørn Johnny og Annette var på fisketur: Sjekk den uvanlige tropefangsten

I løpet av få minutter fikk Bjørn Johnny og Annette gikk bare én, men to uvanlig tropefisk på kroken.

Bjørn Johnny Eide og Annette Fosse fra Førde var ute på det de trodde var en helt vanlig fisketur da en fisk de aldri hadde sett før bet på.

Det var fiskemagasinet Hooked som først omtalte saken.

– Vi skjønte ikke hva det var, den så jo helt utenomjordisk ut. Så vi tok den forsiktig av kroken og slapp den ut igjen, for vi trodde kanskje den kunne være giftig, forteller Annette.

Se også: Oslo-familie fikk gigant-hai i garnet

Ikke mange minuttene senere kjenner Anette at det rykker hardt i snøret. Denne gangen er det en storvekter. Annette tenker det kanskje er en stor torsk som spreller i andre enden av snøret.

– Da den kom opp, så vi at vi jammen hadde fått en av den samme. Vi målte den ikke, men vi anslår at den veide rundt to kilo. Vi slapp den uti den også, sier hun til VG.

De rare fiskene var av typen St. Petersfisk, fikk de bekreftet av en fiskeinteressert bekjent. Den har en flekk på siden av kroppen som kan se ut som et øye, som brukes til å forvirre potensielt bytte om hvor munnen til fisken befinner seg.

Så du? Fant tusenvis av døde sild i havet i Vesterålen

– Flekken skal visst være St. Peters fingermerke. Så det var litt av en hellighet vi fikk på kroken, sier Annette og ler.

Fisken er relativt sjelden i Norge. Den er mer vanlig i sørlige breddegrader, forteller Arild Folkvord fra Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen.

Andre fiskehistorier: Er dette Norges mest uheldige fisk?

– Den er en av flere arter som har blitt mer vanlige i Norge de siste årene. Det kan ha noe med havstrømmer å gjøre, men det er ikke utenkelig at det har å gjøre med tendenser til høyere vanntemperatur som følge av global oppvarming, sier Folkvord.

For Annette og Bjørn Johnny ble det i hvert fall en uvanlig dag på sjøen.

- Neste gang tar vi med oss fisken hjem. Vi trodde den var giftig, men den skal visst være veldig god - «havets kylling» er det noen som kaller den, sier Annette.