Fireåring kritisk skadet etter ulykke i barnehage

En fire år gammel gutt er lagt inn på Haukeland universitetssykehus etter en ulykke i en barnehage på Sotra.

Ifølge politiet skal ulykken ha skjedd inne i barnehagen.



- Gutten skal ha fått noe inventar over seg. Det er muligens et bord eller noe liknende som har falt over gutten. Alt tyder på at det er et uhell, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Terje Magnussen, til VG.

Det var NRK som meldte om ulykken først.



Politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser, samt pratet med de ansatte, som er orientert om videre saksgang.



Ifølge Magnussen er gutten på sykehus sammen med sine pårørende. De ansatte i blir fulgt opp av barnehagen.



Nødetatene fikk meldingen om ulykken i dag tidlig. Arbeidstilsynet er også rutinemessig varslet.

Daglig leder i barnehagen bekrefter overfor VG at det har skjedd en ulykke, men vil ikke kommentere saken ytterligere nå.

– Nå må min tid gå til å ivareta barna og personalet i barnehagen, sier hun.