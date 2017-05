Fire syklister til sykehus etter krasj med bil

En gruppe syklister ble truffet av bil under trening i Ås i Akershus.

Ved 19.30-tiden fikk politiet i Follo inn en melding om at en bil har krasjet med en større gruppe syklister i Ås i Akershus.

Det skal være en sykkelklubb på treningstur som har blitt truffet. Minst fire av syklistene er kjørt til sykehuset. Politiet skriver på Twitter at det er uvisst hvor mange som er påkjørt, men at ingen av syklistene skal ha vært bevisstløse idet de ble kjørt til sykehuset.

Politiet har foreløpig ikke oversikt over hendelsesforløpet.

Brann Øst har også bistått på ulykkesstedet.

– Vi har bistått på stedet med å hjelpe helsepersonell, sier Ole Martin Isebakke, vaktleder ved brannvesenet.

VG har vært i kontakt lederen i en lokal sykkelklubb i området. Han ble oppringt av en av de involverte rytterne, og er på vei til ulykkestedet nå for å få oversikt. Det er trolig hans sykkelklubb som er involvert, men det er ikke bekreftet:

– Dette har vært torsdagstrening, og det varierer veldig hvor mange som er med av gangen. Politiet anbefaler at vi ikke er flere enn 15-20 sammen, er det flere enn det deler vi opp i flere grupper.Trafikksikkerhet har et veldig stort fokus for oss.

– Har dere vært involvert i ulykker tidligere?

– Ikke en så alvorlig som dette.