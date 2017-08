Filmanmeldelse «Prebz og Dennis – The Movie»: Utelukkende for fansen

«Prebz og Dennis – The Movie» er tullete, fleipete og på grensen til banal. Men ikke helt useriøs.

KOMEDIE

«Prebz og Dennis – The Movie»

Norge. 6 år. Regi: Kaspar Synnevåg

Med: Preben Fjell, Dennis Vareide , Ruben Vareide , Sondre Mogård

Tja, hva skal man si. For en som ikke har vokst opp med YouTube og YouTube-kanaler på samme måte som barne- og ungdomsgenerasjonen gjør i dag, er det vanskelig å forstå greia: Et par kompiser fra folkehøgskolen flytter sammen, spiller dataspill, kommenterer det, driver med prænks og legger det ut på videodelingstjenesten.

Kort tid etter har de fått tusenvis av følgere, og i dag er Preben Fjell og Dennis Vareide Norges største YouTube-stjerner. Greit nok.

Det er jo faktisk morsomt å søke på «fail compilations» og «best pranks of the year». Etter fem minutter kommer en ikke unna å lure på hva dette har på et kinolerret å gjøre: På gutterommet diskuterer duoen den kommende filmen og går gjennom reglene for oppførsel i kinosalen (blant annet å ta av skoene og sniffe på dem), samtidig som de henvender seg til anmeldere: «En treer er en sekser for oss».

FULL FART: Martin Schanche tar med Dennis Vareide og Preben Fjell på en fartsfylt tur i rallybilen, uten at det gir filmen om guttene bak Youtube-suksessen så mye framdrift. Foto: North Sea Productions

De vet med andre ord at de ikke har laget årets beste film – ærlig talt kan «Prebz og Dennis – The Movie» knapt kalles en film.

Det er heller en serie korte klipp av kompisene, med sidekickene Sondre og Ruben, som utfordrer og tøffer seg for hverandre. Formatet ligner det man kjenner fra Jackass, uten sammenlikning for øvrig.

Dybde og substans er ikke nødvendigvis noe man forventer, og det er nok heller ikke Youtube-stjernenes intensjon med filmen, men det må være lov å forvente seg noen litt mer overraskende og engasjerende elementer som gjør det verdt å flytte seg fra PC-skjermen til kinosalen.

Innledningsvis forteller de om hvordan de møttes, og det gis et lite innblikk i veien til suksess. Ellers er den bare en forlengelse av de samme guttestrekene man finner på YouTube: Elektrisk sjokk, kleine dates, sjekking på gata, løgndetektor, for å nevne noe.

Den eneste drivende historien, som er med på å heve «filmen», er Prebz sitt mål om å bære 60 kilo (like mange kilo som han har mistet!) på ryggen mens han bestiger et fjell, og opptakten til fjellturen. Ikke helt useriøs, altså.

Når det er sagt, råder det ingen tvil om at de fire gutta har det veldig gøy sammen og at det ligger ekte engasjement til bunns. Det virker som det de driver med er vel så givende for dem selv som for sitt publikum, om ikke mer.

For jevnaldrende blir humoren for tullete og på grensen til banal, men for tolvåringer er de helter. «Prebz og Dennis – The Movie» er utvilsomt laget utelukkende for fansen.