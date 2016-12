Filmanmeldelse: Slapp autist

Ben Affleck famler litt i blinde i rollen som autistisk revisor.

Regi: Gavin O’Connor, USA. 15 år. Med: Ben Affleck og Anna Kendrick.

En ensom ulv som opererer under dekknavn hvitvasker penger for de slemme og gir til de snille, et statsapparat som prøver å spore ham opp og en skurk som samtidig er ute etter å drepe ham. Biljakt, storstilt våpenbruk, mafia og machokultur, og en aldri så liten romanse oppi det hele. Høres det kjent ut?

Den ensomme ulven er det autistiske, matematiske geniet Christian Wolff (Ben Affleck) som jobber som revisor. Når han får i oppgave fra sin ukjente oppdragsgiver å finne ut hvor forsvunne penger har tatt veien i et stort firma, møter han den litt keitete regnskapsføreren Dana Cummings (Anna Kendrick) og de to blir etter kort tid ønsket død. I jakten på hvem som står bak, dukker det opp en rekke overraskende tvister, men de kommer for sent til å rette opp det allerede haltende førsteinntrykket.

Gavin O’Connors «The Accountant» oppfyller alle kravene, men ender opp med å bli nok en middelmådig actionfilm. Tempoet er tidvis høyt og flere ganger tas vi med til revisorens traumatiske barndom, og andre hendelser i livet hans som forklarer hvordan ting har blitt som de har blitt. Dessverre makter ikke Affleck å overbevise i rollen som autist, men framstår heller som kald og fraværende. Skuffende er det også at Kendrick får så liten plass som hun gjør, for hun er et friskt pust i en ellers (relativt) mannsdominert rollebesetning, og relasjonen mellom de to burde definitivt fått mer plass.

«The Accountant» er på ingen måte kjedelig, men ei heller nytenkende.

BENEDICTE TOBIASSEN