Filmanmeldelse: Insisterende dystert

Regissør Simon Stone går seg vill i Ibsen-inspirert familiedrama.

Australia. 12 år. Regi: Simon Stone. Skuespillere: Sam Neill, Anna Torv, Geoffrey Rush, Miranda Otto.

I en fraflytningstruet by i Australia bor Oliver (Sam Neill), kona Charlotte (Miranda Otto) og datteren Hedvig (Odessa Young). Sagbruket som holdt liv i den lille byen er lagt ned og Oliver har mistet jobben, men familien på tre virker lykkelige. Helt til Olivers barndomsvenn Christian (Paul Schneider) kommer hjem til sin fars bryllup etter å ha vært borte i 16 år. Det tar ikke lang tid før vi presenteres for løgnen som kan ta livet av et gjennomsnittsmenneske – nemlig livsløgnen.

Men veien dit er lang og kronglete, med en rekke personlige intriger som alkoholproblemer og samlivsproblemer, pengetrøbbel, arbeidsledighet, den såre ungdomskjærligheten og vanskelige relasjoner – alt innhyllet i vakre passasjer av tåkelagte daler og solfylte skogholt. Det hele akkompagneres av Mark Bradshaws musikk, som er gjennomgående insisterende dyster og melankolsk.

Det kan virke som teaterregissør (nå også filmregissør) Simon Stone har lagt mest vekt på det kunstneriske i sin film. Som nevnt ovenfor er det filmatiske forseggjort og musikken har en sentral rolle, men dialogen og skuespillernes prestasjoner synes noen gang å vike for sistnevnte. Han legger også ut litt vel mange «tråder» som ikke nøstes opp i.

Det skal sies at «Vildanden», som er inspirert av Henrik Ibsens verk med samme navn, inneholder noen av de mest hjerteskjærende scenene du har sett på lenge. Dessverre går Stone seg litt vill på veien og klarer ikke helt å komme seg helskinnet tilbake igjen.

BENEDICTE TOBIASSEN