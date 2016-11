Filmer fra Tøyen der Mayhem-gitarist ble drept av Varg Vikernes

Hollywood-filmen «Lord of Chaos» spilles fredag inn på Tøyen i Oslo. På stedet der gitaristen Øystein Aarseth ble drept av bassisten Varg Vikernes i 1993.

Det var i Tøyenhagen borettslag at Øystein Aarseth, grunnlegger av bandet Mayhem og plateselskapet Deathlike Silence, ble funnet drept av 23 knivstikk 10. august 1993.

Filmen «Lord of Chaos» baserer seg på den kontroversielle boken med samme navn: «Lord of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground». Boken av Michael Moynihan og Didrik Søderlin kom i 1998. Den dreier seg om kirkebranner, vold og mord i svartmetallmiljøet i perioden 1990-1993.

Kontroversiell regissør

VG har tidligere skrevet at det er den svenske regissøren Jonas Åkerlund skal lage film om kirkebranner og fremveksten av norsk black metal.

Mayhems bassist ba ham da om å ryke og reise.

Jonas Åkerlund har, ved siden av sine spillefilmer, laget musikkvideoer for Madonna, U2 og Beyoncé. Han har også arbeidet med Metallica og Satyricon. Fredag er det innspilling av Hollywood-filmen «Lord of Chaos» i Tøyen borettslag. Det melder borettslaget på sine hjemmesider.

Kjente navn på rollelisten

Nettstedet Vice opplyser at Rory Culkin (bror til barnestjernen Macaulay Culkin fra Alene Hjemme-filmene) skal spille Øystein Aarseth, kjent under artistnavnet «Euronymous». Emory Cohen spiller Varg «Greven» Vikernes. Jack Kilmer (sønn av Val Kilmer) har rollen som vokalisten Per «Dead» Ohlin. Trommeslager Bård «Faust» Eithun innehas av Valter Skarsgård (sønn av Stellan Skarsgård). Den kvinnelige hovedrollen, band-groupien Ann-Marit, skal spilles av Sky Ferreira, ifølge filmdatabasen Imdb.

Filmen produseres av 20th Century Fox, VICE Films, Insurgent Media, Kwesi Dickson, Chimney Pot og Eleven Arts. 4 ½ Fiksjon AS er med og gjør opptak i Norge, skriver Tøyenhagen borettslag på sine nettsider.

Om opptakene i borettslaget er med eller uten skuespillere er foreløpig ikke kjent. Daglig leder og styreleder i 4 1/2 Fiksjon AS, Karin Elisabeth Julsrud, ber VG om å kontakte producer Håkon Øverås. Øverås kan ikke svare på hvorvidt det kommer noen Hollywood-stjerner til Tøyen på fredag.

– Jeg har ingen planer foran meg. Jeg er på hytta, sier Øverås til VG.