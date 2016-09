Familien til Sekkingstad slipper gleden løs

Familien til Kjartan Sekkingstad (56) er lettet og glade over at deres bror og sønn er satt fri. Samtidig tenker de på familiene til de to de som ikke kommer hjem i live.

– Det er med stor glede vi i dag har mottatt melding om at Kjartan Sekkingstad, vår sønn og bror, er satt fri etter nesten på dagen ett år som gissel hos Abu Sayyaf, skriver familien i en pressemelding, videreformidlet av NTB.

Familien i Norge er glade, men tankene går også til familiene til gislene som ble drept.

– Vi er glade for at Kjartan er fri, samtidig må vi ikke glemme at to andre gisler ikke kom hjem i live. Våre tanker går til dem og familiene deres i dag.

Det var tidlig søndag morgen at representanter fra de filippinske myndighetene hentet Sekkingstad i leiren til separatistgruppen Moro-folkets nasjonale frigjøringsfront. På tekstmelding til VG kunne landets viseguvernør bekrefte at Sekkingstad var i trygghet og i god form.

– Glade for at Kjartan er fri

De første meldingene om at Kjartan Sekkingstad skulle være frigitt på Filippinene kom lørdag formiddag, men først et døgn etterpå var det bekreftet at han var i sikkerhet hos landets myndigheter. Det var et døgn på nåler for hans nærmeste i Norge.

I meldingen takker de politiets krise- og gisselforhandlingstjeneste for god omsorg og profesjonell oppfølging av familien i en vanskelig og tung tid.

– I tiden som kommer ønsker vi å ivareta Kjartan på best mulig måte, og vi ber derfor om å ikke bli kontaktet av mediene i den kommende perioden. Vi håper dette bli respektert.

Statsministeren: Norge har ikke godkjent løsepenger



– Det er med glede og lettelse jeg kan bekrefte at Kjartan Sekkingstad nå er

brakt i sikkerhet på Filippinene etter han ble løslatt i går. Dette har vært en krevende sak og en ubeskrivelig påkjenning for Sekkingstad selv og hans familie og venner, sier statsminister Erna Solberg.

Sekkinstad ble frigitt til filippinske myndigheter søndag morgen norsk tid - etter 363 dager som gissel hos opprørsgruppen Abu Sayyaf. Nordmannen befinner seg ved 10.30-tiden i byen Davao sammen med den norske ambassadøren til Filippinene.

Norsk ambassadør: – Han er ved godt mot

– Utenriksdepartementet, politiet og ambassaden i Manila har lagt ned mye arbeid i denne saken. Vi har hatt et nært og godt samarbeid mellom alle berørte myndigheter

både i Norge, på Filippinene og med internasjonale samarbeidspartnere. Jeg vil takke alle som har bistått og bidratt med viktig kompetanse både i arbeidet med saken og deres støtte til de pårørende, sier Solberg.

Hun avviser at Norge har deltatt i utbetaling av løsepenger for å få ham fri.

– Norske myndigheter har ikke deltatt i utbetaling av løsepenger eller gitt noen innrømmelser i denne saken. Det er det vi kan si om det. Vi har vært veldig tydelig på det. Det følger av våre internasjonale forpliktelser, sier Solberg.

Det var i september i fjor at Sekkingstad og tre andre personer ble kidnappet. Kort tid etter gikk lokalt politi ut med en video som skal vise selve kidnappingen. Siden er det gjort flere forsøk for å frigi gislene. I mars i år ble minst to soldater drept i et bakhold mens de søkte etter nordmennene og de andre gislene som ble holdt fanget av geriljaen.



