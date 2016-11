Fikk hundre sigarer i gave fra Castro

18 år er gått siden Kjell Magne Bondevik møtte Fidel Castro i Geneve. De hundre sigarene han fikk i gave fra den kubanske statslederen, har han fortsatt noen igjen av.

Det var i mai 1998, da den Verdens handelsorganisasjon WTO feiret 50-års jubiluem for frihandelsavtalen GATT, at Bondevik og Castro møttes i Sveits. Til stede var også USAs president Bill Clinton og et titalls statsministre og presidenter fra store deler av verden.

– Castro og jeg ble tilfeldigvis sittende ved siden av hverandre på første rad i møtesalen der Clinton skulle holde åpningstalen. Clinton var som vanlig forsinket, og vi begynte å snakke sammen.

Bondevik forteller at Castro lyttet interessert da han ble orientert om norske forhold, med særlig vekt på handels- og bistandspolitikk. Samtalen foregikk via en av Castros tolker.

– Da han dagen etter holdt sin tale til forsamlingen, refererte han til flere ting vi hadde snakket om. Jeg husker godt Castro sa at dersom alle land hadde gjort som Norge og gitt en prosent av brutto nasjonalprodukt til bistand, ville all fattigdom i verden vært utryddet.

Mot slutten av konferansen havnet Bondevik og Castro rundt samme lunchbord, sammen med de andre presidentene og statsministrene. Der ventet en stor overraskelse på den norske statsministeren.

– Da vi skulle reise oss fra bordet ropte Castrro plutselig på gebrokkent engelsk: "Where is my Norwegian friend?". Jeg ga meg til kjenne, og Castro vinket på en medarbeider. Så kom han med en kasse med hundre av de største Cohiba-sigarene, som jo er de beste sigarene som lages på Cuba.

SKRØT AV NORGE: Bildet er tatt da president Fidel Castro besøkte Paris i 1995. Tre år senere kom han i prat med daværende statsminister Kjell Magne Bondevik. Foto: å© Charles Platiau / Reuters , Reuters

Bondevik - som alltid har vært glad i en god sigar - sier han ble overrasket da Castro overrakte den flotte trekassen fullstappet med kvalitetssigarer.

Ble overrumplet



– Jeg ble overrumplet, men følte at jeg måtte ta imot, sier han.

– Hvordan fremstod Castro som person?

– Han var gemyttlig, og hyggelig å prate med. Men han førte jo en politikk som ikke alltid var så hyggelig.

For seks-syv år siden var Kjell Magne Bondevik på Cuba i forbindelse med et møte i Kirkenes Verdensråd, der han hadde et verv.

– På dette tidspunktet hadde Fidel Castros bror Raul overtatt makten, men Cuba var fortsatt et autoritært regime med mange brudd på menneskrettighetene. Men det var tegn til en oppmykning, blant annet fikk kirken arbeide friere enn før.

Gjorde også mye bra

Selv om Fidel Castro var leder for et kommunistisk regime, peker Bondevik på at han også gjorde mye bra for folket.

– Cuba fikk et godt helsevesen, som også var gratis for landets innbyggere. Det samme galdt utdanningssektoren, og han innførte jordreformer for bøndene.

– Hvordan tror du Castros død vil påvirke utviklingen i landet?

– Jeg håper oppmyknings- og normaliseringsprosessen på Cuba vil fortsette.

Fortsatt er det noen få sigarer igjen i trekassen Bondevik fikk fra Fidel Castro i 1999.

To-tre stykker igjen



– Jeg har beholdt to-tre stykker, som et minne. De står på kontoret mitt på Oslosenteret, sier Bondevik.

– Men hvis det dukker opp en god anledning, som for eksempel at Molde vinner et trofe, tar du kanskje en?

– Ja, da kan det hende jeg tar en til.