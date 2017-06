Statsministeren kom med tungt bevæpnet politi på barnefestival

Publikum reagerer på Erna Solbergs besøk på Miniøya i Oslo lørdag formiddag.

– Jeg synes ikke bevæpnede vakter hører hjemme på en festival med så mange barn. Hvis trusselnivået rundt Erna er så høyt at hun må ha bevæpnede vakter rundt seg, burde hun ikke oppsøke stedet, sier Irene Kosberg Skagestad til VG.

Skagestad var på Miniøya, Norges største barnefestival, med sine to barn (2 måneder og 3 år). Hun var på et hip hop-arrangement da hun fikk øye på to politimenn med våpen. De skal også ha hatt en finger klar på triggeren. Solbergs besøk skal ikke ha vært annonsert i forkant, ifølge Skagestad. Hun fikk vite om ministerbesøket av en publikummer. Det var Vårt Oslo som først omtalte saken.

– Jeg følte meg utrygg, og synes det var ekstra guffent med tanke på terroren som har vært i forbindelse med konserter den siste tiden. Når Erna tar turen, tar hun jo med seg trusselen. Jeg mener det er kynisk hvis det å smykke seg med en festival for barn er en del av hennes valgkamp, sier hun.

Var på vakt



Også Stine Raastad (28), som hadde med seg datteren Evine (8), ble skremt.

– Jeg synes opplevelsen var veldig ubehagelig. Med det terrorbildet vi har i verden nå synes jeg det er upassende å vise seg med våpen. Resten av dagen holdt vi oss borte fra teaterscenene. Jeg fulgte bare med på hvor vaktene befant seg og hvor folkemengden beveget seg - jeg var på vakt, sier hun til VG.

Fikk du med deg? Kjøpte Ernas kjole

Skagestad og Raastad var ikke alene om å reagere. Rundt omkring på festivalområdet overhørte Skagestad flere foreldre som snakket om hendelsen.

– Jeg vet ikk om barna som var der ble redde, men jeg hørte flere barn som ropte til sine foreldre at de hadde sett politi med pistol. Det var flere foreldre som snakket om hendelsen var upassende, sier Skagestad.

– Ikke hyggelig



VG har vært i kontakt med pressekontakten på Miniøya, men foreløpig ikke fått svar. Til Vårt Oslo sier imidlertid påtroppende daglig leder Laila Egeberg at festivalen var i dialog med PST på forhånd, om sikkerheten rundt Solberg og rundt festivalen.

– Akkurat hva slags sikkerhet hun skulle ha, fikk ikke vi beskjed om under befaringen i forkant. At noen av gjestene reagerer, synes vi ikke er så hyggelig.

Terrortrussel: Tysk rockefestival abvrutt

– Da de bevæpnede vaktene kom, stilte vi ikke spørsmålstegn ved dette. Det var politiets vurdering. Vi vurderte ikke å hindre de væpnede vaktene fra å være med på festivalen. Men jeg forstår den bekymringen bevæpningen har medført, og vi er veldig lei oss for det, sier hun til nettstedet.

SMK: Normalt

Statsministerens kontor har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser, men Anne Nordskog i kommunikasjonsenheten på SMK sier til Vårt Oslo at statsministeren alltid følges av vakter, og at det ikke var noe spesielt opplegg rundt hennes deltagelse på Miniøya-festivalen.