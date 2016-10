Brannvesenet jobber med å få kontroll på brannen som brøt ut i en mindre ferje rundt klokken ni lørdag morgen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det er full fyr i ferjen og mye røyk på stedet, sier politiet til VG like etter klokken 10 lørdag morgen. Ferjen ligger i dokk på Rubbestadneset i Bømlo kommune.

– Det er ikke flere personer igjen på båten, og vi driver med slukning. Men vi har ikke kontroll over brannen, sier operasjonsleder Rune Plassen i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt i 14-tiden.

Klokken 15.15 får VG opplyst at brannvesenet begynner å få kontroll på den voldsomme brannen.

– De begynner å få kontroll nå. Det meste er stort sett slukket, men vi har slitt litt med å få tilgang til flere små luker og rom på ferga, sier 110-operator i Haugesund, Eirik Minde, til VG.

Brannen startet i den mindre bilferjen «MF Strand». Brannvesenet slet lenge med å få kontroll på slukningsarbeidet.

– Grunnen til det er at vi ikke har kontroll på brannen og at det er spillolje og diesel om bord. Dersom det utarter vil det bli kraftig røyk- og gassutvikling her, sier Plassen.

I 15.30-tiden melder politiet at totalt 423 personer i nærheten av stedet er evakuert.

Varselet om evakuering er blitt sendt til 1.300 personer, og folk bes om å holdee seg innendørs og lukke vinduer. Politiet opplyser til VG at et større område er evakuert.

Brannvesenet opplyser til Haugesunds Avis at brannen trolig startet i salongen og spredte seg derifra. Alle nødetater rykket ut da brannmeldingen kom inn til operasjonssentralen.