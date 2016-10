Blogger om høstferiepresset: – Oppfatter at man må forklare seg hvis man blir hjemme

Mange benytter høstferien til å ta familien med ut på reise. For barna som blir hjemme, kan det være skambelagt å høre om storbyferier og fjellturer, mener blogger og mor.

Denne uken begynner høstferien i store deler av landet.

Selv om mange nordmenn reiser bort er det noen som ikke kommer seg til hverken fjellheimen eller på storbyferie. Marte Frimand-Anda, mammablogger og frilansjournalist, forteller til VG at hun og familien gjerne dropper begge deler.

Hun er bekymret for at foreldrenes valg om å bli hjemme skal gå ut over barna når de kommer tilbake til skolen og forteller hverandre hva de har gjort siden sist.

– Jeg synes vi må snakke om hjemmeferier på samme måte som feriene til de som reiser bort. Hvis holdningen vår er at det er synd på dem som er hjemme i ferien, smitter det over på barna våre. Det er også barna som først og fremst plages hvis det blir et press på for eksempel skolen om å ha gjort de mest spektakulære tingene i ferien, sier Frimand-Anda.

Tydelige kontraster



En fersk undersøkelse fra NHO Reiseliv viser at 72 prosent av nordmenn planlegger en kortere eller lengre reise denne høsten. Mange av disse reiser i selve høstferien. Tallene viser en liten økning fra tidligere år.

– Da tar man for eksempel en helg i København, mens neste tur går til hytta på fjellet. Mye tyder på at disse to ferieformene ikke konkurrerer direkte med hverandre. De fleste rekker både en storbyhelg i Europa og feriedager i norske fjell, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold om de nye tallene.

– Familier må gjerne reise bort, men jeg tror det er viktig at det ikke blir en konkurranse om å være på de fineste, dyreste eller kuleste feriene. Kontrastene blir veldig tydelige for dem som er hjemme og raker løv i hagen når naboene på den ene siden er i Spania og de på den andre er på fjellet, sier Frimand-Anda.

– Feriepresset er reelt

Førstelektor Karl-Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania er ekspert på nordmenns forbruk. Han er klar på at feriepresset er reelt i Norge.

FERIEPRESS: Førstelektor Karl-Fredrik Tangen. Foto: Bjørn Sigurdsøn , NTB scanpix

–Selve ferien er én ting, men det er ukene før og etter som er verst. Forskjellen mellom norske barn er nemlig ikke særlig synlig mesteparten av året når de sitter i klasserommet eller er på fotballtrening, sier han til VG.

Han mener ferier er et fenomen med sterke konvensjoner knyttet til seg i Norge. Visse ting kan ikke du gjøre – eller la være å gjøre – uten å forklare eller forsvare det. Ferie er en av disse tingene.

– Hvis du faktisk skal være hjemme er du nødt til å legitimere det med en eller annen ideologi. For eksempel å understreke at du er opptatt av «verdien i de nære ting». Det kan til og med være enda bedre enn å dra til Roma eller New York. Men det er vanskelig å skape en god fortelling hvis du bare vil slappe av hjemme, sier han.

– Voksnes ansvar



Frimand-Anda mener de voksne har et ansvar for å unngå press på barna når de kommer tilbake til skolen etter ferien:

– Uansett grunn til å bli hjemme – økonomisk, på grunn av sykdom eller helt frivillig – så må det være greit. Jeg oppfatter fremdeles at man må forklare seg om man skal være hjemme i høstferien – at du må pusse opp stua eller at du skal på en enda finere reise i vinterferien. Mange syns det er litt skamfullt å bare være hjemme og gjøre ingenting, selv om det er det man har mest lyst til.

Bloggeren og familien er hjemme de første dagene av ferien, men har fått en god avtale på en hytte gjennom mannens jobb og skal være der tre dager. Disse dagene forsøker de å ikke bidra til presset i sosiale medier.

–Så da logger vi helt av alt. Det er ikke så mye å skryte av heller – det er ikke vår hytte en gang!

Det samme gjorde familien i sommerferien i fjor. Da var de bare hjemme, med unntak av en ukes bilferie for å besøke slekt.

– Da jeg skrev om den sommerferien reagerte folk på nettet, men heldigvis var ikke det noe barna ble plaget med på skolen, sier Frimand-Anda.

