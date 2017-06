Norske badegjester filmet hai i ferieparadis

Flere badeglade nordmenn fikk seg en støkk da den ubudne gjesten dukket opp i vannet.

– Vi hadde hørt det var hai i området, så vi var litt på vakt. Det var ganske dramatisk da den svømte mot folk, forteller Solfrid Hovdal til VG.

Svømte mot ektepar



Hun og døtrene Elise (15) og Dorthe (18) er på ferie i Can Pastilla på øya Mallorca.

– Vi hadde akkurat vært og spist lunsj da døtrene mine var ute og badet. Da sa den ene av dem at «der er det en hai ...», forteller Hovdal.

Hun forteller at situasjonen ble smått kaotisk da haien troppet opp nære land.

– Det ble litt kaos senere da den begynte å svømme langs land. Da den svømte mot et eldre ektepar begynte badevakten å blåse i fløyten for å få oppmerksomheten dere, forteller hun.

Ikke flere lange svømmeturer



Også Brian Eriksson er på ferie på Mallorca. Han befant seg på Playa del Palma, ikke så langt unna hovedstaden Palma, da han fikk øye på haien.

– Først hørte vi badevakten som fløytet folk opp fra vannet, deretter begynte folk å strømme langs strandkanten, forteller han.

Han anslår at haien han så var mellom én og tre meter lang. Han forteller at flere samlet seg rundt haien, i tillegg til at den ble holdt øye med av en vannscooter.

Hovdal og døtrene forteller at alle ble jaget opp på land etter haiobservasjonen. Selv klarer de ikke å holde seg helt unna vannet resten av ferien, tror hun.

– Det blir nok ikke noen lange svømmeturer etter dette. Men bade, det må vi, sier Hovdal til VG.

Ifølge Daily Mail ble det som skal være den aktuelle haien fanget på stranden Can Pastilla søndag ettermiddag. Det viste seg at den var alvorlig skadet, og den ble derfor avlivet før videre undersøkelser.

