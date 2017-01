Lars Harnes til VG: - Pedofile får lettere soning enn andre dømte

Lars Harnes (48) sitter isolert for å ha mobbet medfanger som er dømt for seksuelle overgrep mot barn. – Sedelighetsdømte må regne med at de kan få blikk som ikke gir velbehag, skriver Harnes til VG.

FAKTA: LARS HARNES Bandidos-profilen Lars Harnes (48) er dømt flere ganger, blant annet for væpnet ran og grov voldskriminalitet. En psykiater har omtalt ham som en norsk «Tony Soprano», fra den amerikanske tv-serien «Sopranos». Sommeren 2013 ble Lars Harnes løslatt fra en dom på åtte års forvaring. Statsadvokaten ville forlenge forvaringen med tre nye år, men et flertall av dommerne i Borgarting lagmannsrett, mente noe annet. Harnes overbeviste dommerne om at han var i ferd med å bli katolikk og da han ble løslatt studerte han religionshistorie ved Menighetsfakultetet i Oslo. Om kvelden 21. juli 2015 ble Harnes pågrepet av politiet i garasjeanlegget til Imran Saber, alias «Onkel Skrue». Politiet mener han hadde som mål å ta livet av Saber. Harnes sitter nå i varetekt siktet for drapsforbund sammen med Nokas-raneren Metkel Betew.

Bandidos-profilen Lars Harnes (48) forteller at han føler en sterk vemmelse når han sitter med pedofile ut fra hva de har begått mot uskyldige barn.

– Det finnes ikke noe verre. Barn kan ikke beskytte seg selv, sier han i et skriv til VG.

Harnes nekter å sone sammen med personer som er dømt for overgrep mot barn eller dyr. Ifølge ledelsen ved Ila fengsel og forvaringsanstalt er dette blitt et så stort problem at de har bestemt at den kjente kriminelle må sitte helt isolert fra de andre fangene.

48-åringen har nå sittet isolert siden 5. desember i fjor.

– Mange innsatte selv rammet

– Jeg kan ikke skjønne at fengselet ikke forstår at pedofile er en spesiell fangegruppe, som svært mange føler sterkt mot å sitte sammen med og som de som ønsker bør få slippe. Slik er det ute i samfunnet og slik er det inne.

Den flere ganger dømte mannen er sterkt kritisk til ledelsen ved Ila fengsel:

– Ila fengsel mener at man ikke har lagt fra seg en kriminell tankegang før man aksepterer pedofile. Denne tankegangen og holdningen mot pedofile har ingenting med kriminell tankegang å gjøre. Det handler om sterkt følende vemmelse mot mennesker som av uforståelige grunner gjør alvorlige handlinger mot de mest uskyldige, skriver Harnes og legger til:

– Dette tror jeg er en sterk følelse og tanke også hos ikke-kriminelle. I tillegg er mange innsatte selv rammet som barn, hvilket gjør det ekstra spesielt.

– Ikke en barnehage

Harnes opplever det som at sedelighetsdømte får en lettere soning enn andre dømte.

– Dersom sedelighetsdømte henvender seg til ansatte for å klage på at andre fanger ser på dem med negativt fortegn, så hører anstalten mer på sedelighetsdømte enn andre fanger, mener Bandidos-profilen.

DIREKTØR: Fengselsdirektør Knut Bjarkeid ved Ila fengsel ønsker ikke å gå i dialog med Harnes Foto: TROND SOLBERG/VG

Harnes skriver at han ikke ser noen grunn for at sedelighetsdømte skal ha en bedre hverdag enn andre i et fengsel ut fra hva de har gjort.

– Sedelighetsdømte må regne med at de kan få blikk som ikke gir velbehag. Det er et fengsel og ikke en barnehage. Andre innsatte må tåle mye mer røffe kommentarer og behandling enn pedofile, hevder Harnes.

– En beskyttende hånd

Han forteller at dette ordnes opp internt stort sett uten fengselets innblanding.

– Det er en del av fengselslivet, og mye mer tolereres av betjenter ovenfor vanlige innsatte, men det skal holdes en beskyttende hånd over de pedofile, som alle ser og irriterer seg over, skriver Harnes, og legger til:

– Jeg har også sett meg lei på at Ila fengsel mener at et godt miljø på avdelingen er ensbetydende med at de tre pedofile innsatte som sitter der, er fornøyde.

Nå er Harnes plassert på enecelle på den beryktede avdeling G – sikkerhetsavdelingen på Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Han har også tidligere sittet i en lengre periode i isolat på grunn av de samme holdningene overfor pedofile.

Fengselsdirektør Knut Bjarkeid ønsker ikke å gå i dialog med Harnes og viser til vedtaket som anstalten har fattet i saken.

Harnes skriver at han ikke går ut med dette for sin egen del.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien forsvarer Lars Harnes (48). Han er svært kritisk til isoleringen av Harnes. FOTO: FRODE HANSEN/VG

– Jeg sitter gjerne isolert, selv om grunnlaget det å spørre hva andre soner for, påståtte blikk ved noen anledninger og litt breking er både vanlig blant innsatte, men uansett tynt. Jeg vil derfor ikke argumentere min sak i media. Det får forsvareren min, advokat Øyvind Bratlien, ta gjennom de rette kanaler, skriver Harnes.

Vil ha debatt

Harnes mener det er på tide med en debatt om hvorfor de pedofile ikke soner på egne avdelinger eller i egne fengsler. Han mener at dette vil være det beste for alle og skape et bedre miljø for alle.

– Jeg vet at mange innsatte ønsker denne debatten velkommen, men ingen tør å si ifra fordi de vet at det vil koste dem dyrt, skriver Harnes.

Han mener også at det kan stilles spørsmål ved om ikke fengselet går for langt i å sensurere eller sanksjonere hva de innsatte skal tro og mene, særlig fordi det ikke er like «regler» for alle.

Harnes mener at fengslets går etter ham, som de kaller leder, for å skremme de andre innsatte fra å mene noe om dette.

Han hevder Ila fengsel skiller seg klart ut fra alle andre fengsler han har sittet i, i synet på og forskjellsbehandlingen av pedofile.