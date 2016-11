Innsatt funnet død i Oslo fengsel

I slutten av oktober ble en mann i 40-årene funnet død på cellen i Oslo fengsel. Nå etterforsker politiet om mannen fikk den helsehjelpen han hadde krav på.

Mannen var en innsatt ved avdeling B, og hadde vært i fengselet i en ukes tid da han døde lørdag 22. oktober.

Kilder til VG sier at mannen hadde hatt en unormal oppførsel fra dagen han kom til avdeling B.

Kvelden før han døde skal mannen ha blitt flyttet til en avdeling der man har døgnkontinuerlig tilsyn, da ansatte mente han ikke var frisk nok til å være på en opprinnelig avdeling.

Startet etterforskning



Morgenen etter ble han funnet død på cellen.

Rune Skjold etterforskningsleder, Finansseksjonen i Oslo. Foto: Nils Bjåland, , VG

Den innsatte skal ha fått tilsyn gjennom hele natten, men det er ennå ikke kjent når på døgnet den innsatte døde.

Politiet i Oslo har startet etterforskning av dødsfallet, men ønsker ikke å si noe om dødsårsaken.

Til VG sier avsnittssjef Rune Skjold ved Finans- og miljøkrimseksjonen i Oslo-politiet, at de ikke mistenker at noe kriminelt skal ha skjedd.

– Vi har startet en etterforskning som retter seg mot om den avdøde har fått god nok oppfølgning av helsepersonell.

– Rutinemessig er det bedt om en obduksjonsrapport, uten at jeg kan kommentere innholdet i den, sier Skjold.

Fengselsleder: – Folk kan dessverre dø



Fengselsleder Øyvind Alnæs ved Oslo fengsel sier til VG at han ikke kan kommentere den spesifikke saken, annet enn at han kan bekrefte at det har vært et dødsfall på avdeling B.

– Kan du si noe om hvordan fengselet håndterer innsatte som er syke?

– Har vi innsatte som er syke så ber vi om hjelp fra helseavdelingen. Noen ganger anser vi det som hensiktsmessig at de får de ekstra tilsyn, og da ser ansatte til dem flere ganger i løpet av natten, sier Alnæs.

– Men hvis man flytter en innsatt for å få ekstra tilsyn, hvordan kan det da skje at man finner personen død på cellen?

– Uten at jeg kan kommentere den spesifikke hendelsen, så kan dessverre folk dø plutselig uten at man skjønner hvorfor. Det kan også skje selv om man har ført ekstra tilsyn.