Én person på frifot etter å ha rømt fra høysikkerhetsavdelingen i Kongsvinger fengsel

To personer rømte fra Kongsvinger fengsel i 09.46-tiden tirsdag. Den ene personen ble funnet etter en time, den andre er fortsatt ikke pågrepet.

Politiet i Innlandet skrev tirsdag formiddag på Twitter at to personer hadde rømt fra Kongsvinger fengsel.



Ved 10.50-tiden opplyser politiet til VG at de har funnet en av personene som rømt.



– Han hadde ikke kommet seg så langt, og ble funnet i nærheten av fengselet, sier operasjonsleder Tom Eirik Midthaug i Innlandet politidistrikt.



Han har ingen opplysninger om at personen som fortsatt er på frifot er farlig. Politihelikopter og alt tilgjengelig mannskap i det aktuelle området deltar fremdeles i søket. Klokken 17.40 har politiet fortsatt ikke funnet den andre personen som rømte fra fengselet.

– Han er fortsatt på rømmen. Vi jobber i våre kanaler for å finne ham, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Kristian Bjaanes.

På Twitter har politiet gått ut med at mannen skal ha grå joggebukse. Han skal være glattbarbert på sidene, med noe hår på toppen av hodet. Mannen er fra Polen og soner etter en narkotikadom.

De to personene som tirsdag rømte fra Kongsvinger fengsel var innsatt på en høysikkerhetsavdeling.

– De klarte å rømme ved å klatre over fengselsmuren som er 6–7 meter høy, opplyser fengselsleder Gaute Enger til VG.

Han sier dette aldri har skjedd siden avdelingen åpnet i 2003. De vil nå gå gjennom hendelsen for å finne ut hvordan de innsatte klarte å komme seg ut, og for å sikre seg at noe lignende ikke skjer igjen.

Opplysninger om personene må tas med politiet.