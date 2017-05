Fem syklister til sykehus etter krasj med bil

ÅS (VG) 14 syklister var involvert i en krasj med bil under trening i Ås i Akershus torsdag kveld.

Ved 19.30-tiden fikk politiet i Follo inn en melding om at en bil har krasjet med en større gruppe syklister i Ås i Akershus.

En sykkelklubb på treningstur ble truffet. Minst fem av syklistene er kjørt til sykehuset.

– Det jobbes fortsatt på stedet, og vi jobber med å få inn alle detaljene, sier Børge Løge, operasjonsleder i Follo Politidistrikt til VG.

Politiet kjenner ikke til tilstanden til syklistene som er sendt til sykehus.

– Vi vet bare at alle har vært bevisste, sier Løge.

VG var ved 20.30-tiden på ulykkesstedet.

– Vi kom relativt rolig nedover bakken. Bilen sto rolig, men idet vi nærmet oss la sjåføren over. Det ble en kjedekollisjon, og mellom åtte til ti av oss gikk i bakken. En havnet på jordet, en havnet i frontruta og to smalt rett inn i bilen, sier en av syklistene, Erik Skaarnæs, til VG.

– Selv gikk jeg i bakken og de andre syklistene falt over meg. Dette var skremmende og voldsomt, sier han videre.

GIKK I BAKKEN: Eirik Skaarnæs er en av syklistene som var involvert i ulykken. Han kom fra det uten store skader. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

VG har snakket med Oskar Kleven, leder for Follo sykkelklubb, som er på ulykkesstedet. Han bekrefter at det var en treningsgruppe fra hans sykkelklubb på 14 stykker som var involvert i ulykken.

– De er veldig preget av dette. Av en gruppe på 14 er fem på sykehus med ulikt skadeomfang. Fra skrubbsår til forslått, og en har fått slag i hodet. Men alle var ved bevissthet da de ble fraktet bort.

– Dette har vært torsdagstrening, og det varierer veldig hvor mange som er med av gangen. Politiet anbefaler at vi ikke er flere enn 15-20 sammen, er det flere enn det deler vi opp i flere grupper.Trafikksikkerhet har et veldig stort fokus for oss.

– Har dere vært involvert i ulykker tidligere?

– Ikke en så alvorlig som dette.

JOBBER PÅ STEDET: Politibetjent Espen Thunestvedt på ulykkesstedet. Foto: Hallgeir Vågenes/ VG