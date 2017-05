Fem pågrepet på Orderud gård etter stor politiaksjon

SØRUMSAND/OSLO (VG) En stor politiaksjon har i kveld funnet sted på Orderud gård i Sørum.

– Jeg kan bekrefte at fem personer er pågrepet for kroppskrenkelse på Orderud gård i Sørum, sier lensmann i Sørum Torild Nervik Nilsen til VG, klokken 22.45 torsdag kveld.

Hun sier at hun ikke har informasjon om at noen er skadet.

VG har snakket med gårdens nærmeste naboer, som har beskrevet en stor politiaksjon med fem til seks politibiler, en ambulanse og en politihelikopter.

PÅGREPET: Politiet har kontroll på fem personer som er pågrepet. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Etterforskningen vil vise hvilke skritt vi tar videre i saken, sier Nervik Nilsen.

VG har snakket med innsatsleder Ketil Lund på stedet. Han opplyser at det har vært en voldsehendelse.

– Fem personer er pågrepet, to personer er fornærmet, en er skadet.

Av de pågrepne er det en kvinne og fire menn. En av de fornærmede er fraktet til sykehus med lettere skader. Politiet vet ikke om de som er involvert bor i boligen eller ikke.

Fire av de pågrepne er tatt med til arresten i Lillestrøm og Oslo, den siste er igjen på gården.

Per Orderuds advokat, Erling Olav Lyngtveit, forteller til VG at det var en besøkende av Per Orderud på Orderud gård som ble truet.

– Per er ikke involvert på en annen måte enn at han hadde besøk av en person som de som trengte seg inn har vært ute etter. Per kjenner den besøkende, men ikke de som trengte seg inn, opplyser Lyngtveit til VG.

Advokaten forteller at Orderud nå samarbeider med politiet.

– Slik jeg har forstått det så har de tatt seg nokså direkte og brutalt inn. Per er selv vitne for politiet. Han har opplevd situasjonen som svært ubehagelig.

Lyngtveit forteller at Orderud ble kjent med den besøkende i kjølevannet av avsluttet soningsforhold.

Tre politibiler er på plass med hundepatrulje på stedet.