Feiring-drapet: – Drepte kjæresten ved et uhell

Den drapssiktede mannen (38) fra Iran har forklart til sin forsvarer at han drepte kjæresten sin ved et uhell med kniv etter en krangel som endte i basketak.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Han sier at det var en ulykke. Et uhell som startet med en krangel inne i bilen og som utviklet seg til å bli et basketak med kniv – med verst tenkelig utfall for henne. Hendelsen skjedde i bilen, slik jeg oppfatter det, sier 38-åringens forsvarer, advokat Per Ove Marthinsen, til VG.

05.59 tirsdag morgen fikk politiet melding om et trafikkuhell ved Feiring på Romerike. I bilen fant politiet en død kvinne og mannen som nå er siktet for drap.

Ifølge den drapssiktede iraneren var han og den døde kvinnen kjærester, men forholdet skal ha vært litt på og av.

– De var på en kjøretur, men jeg er usikker på hvor de hadde vært og hvor de skulle. De kranglet om kjæreste-ting. Min klient er dypt fortvilet og preget av saken. Han forstår at han har forårsaket at kjæresten er borte. Det er en jente han har vært glad i og som han hadde følelser for, sier Marthinsen.

FRAKTET BORT: Den døde kvinnen ble kjørt fra ulykkesstedet i en likbil tirsdag formiddag. Foto: TORE KRISTIANSEN

– Det er snakk om en liten kniv



Den drapssiktede 38-åringen har også forklart at krangelen pågikk mens de kjørte bilen, men at han da stoppet ved fylkesvei 33 ved Feiring på Øvre Romerike.

– Jeg oppfatter at hendelsen skjer der bilen ble funnet. Det er uklart om hvorfor kniven var i bilen, men jeg oppfatter det slik at den lå i bilen. Det er snakk om en liten kniv, sier forsvareren.

Det er ventet at 38-åringen avhøres av politiet i løpet av de kommende dagene. Onsdag fremstilles han for varetektsfenglsing i Nedre Romerike tingrett.

38-åringens kjæreste skal ha vært en asylsøker fra Iran som bodde i en leilighet på Østre Toten. Denne leiligheten har blitt saumfart av kriminalteknikere fra politiet tirsdag.

– Erkjenner handlingen



– Han erkjenner at hans handlinger har forårsaket hennes død, men vi har ikke diskutert skyldspørsmålet, sier forsvareren.

VG skrev tirsdag at den avdøde kvinnen ble funnet død i bilen og at hun var skutt i halsen. Ifølge VGs opplysninger, oppfattet politiet på stedet at hun var skutt, men senere viste det seg at hun var knivstukket.