Feil med Vipps - Anders ble trukket 14 ganger for mye

Flere brukere av betalingstjenesten Vipps har fredag opplevd å bli trukket flere ganger for beløpet de har overført.

OPPGITT: Anders Hagen er oppgitt over den mangelnde informasjonen om feilen i Vipps-appen. – Det koster tid og penger og driver og ringe DNB for å høre hva som skjer, sier han. Foto: Privat.

VG har mottatt en rekke tips om mennesker som har opplevd å få trukket for mye penger fra kontoen når de har brukt betalingstjenesten Vipps. En av dem er 40 år gamle Anders Hagen, som er bosatt i Oslo.

Da han skulle overføre 1100 kroner til en kamerat han var på middag med torsdag kveld begynte appen å slarke.

– Klokka var vel sånn halv syv i dag morges, og da jeg hadde signert med bank-id stoppet bare appen og startet på nytt. Da jeg logger inn igjen ser jeg at jeg har blitt trukket hele 14 ganger for samme beløp, sier Hagen til VG.

Doble transaksjoner



– Dette er et tilfelle av doble transaksjoner. Om det er en eller to ganger eller flere, det er litt ulikt hva som har skjedd for ulike mennesker, sier Marit Giske, kommunikasjonsrådgiver i DNB til VG.

DNB ble gjort oppmerksom på problemet litt etter klokken 08.00 fredag morgen og jobber nå med å rette opp i feilen.

– Denne feilen skal bli korrigert, men jeg kan dessverre ikke oppgi hvor lang tid det vil ta, sier Giske.

– Vil du fraråde andre å bruke Vipps frem til problemet er løst?

– Det er gjort tiltak, så de som bruker Vipps nå vil ikke bli trukket for mange ganger. Jeg vil bare beklage til dem som har opplevd dette, det skal selvfølgelig ikke skje, men vi jobber med å rette opp feilen, understreker hun.

– Koster tid og penger



I ettertid har Hagen ringt DNB tre ganger, som ifølge ham har fortalt at problemet har berørt mange personer. 40-åringen blir oppgitt over at banken ikke har noe tilgjenlig informasjon om problemet på sine nettsider.

– Jeg blir jo bekymra for pengene mine. Det er fredag og 14 000 er en ganske betydelig sum. Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke får betalt for pengene før etter helga?, spør han.

BLE TRUKKET FOR MYE: Da Anders Hagen skulle vippse en kamerat fredag morgen ble han trukket 14 ganger for mye. Foto: Anders Hagen

Andre tipsere har fortalt VG om lignende hendelser. Èn forteller å ha blitt trukket 16 ganger da han skulle overføre 300 kroner, mens en annen har blitt trukket fem ganger for mye da han skulle overfør 500 kroner.