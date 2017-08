Fant død mann i Nidelva

En mann ble funnet i Nidelva, rett nedenfor gamle bybro, mandag kveld.

– Ti over halv sju får vi melding inn til politiet via AMK om en livløs person i Nidelva i Trondheim. Funnet er gjort rett nedenfor gamle bybro. Vi kan bekrefte at det er en mann og at han er død, sier operasjonsleder Annlaug Oseid til VG.

Politiet opplyser at de ikke har noen identitet på mannen ennå.

– Mannen skal obduseres og identitet vil være klart mest sannsynlig i morgen, opplyser Oseid.

Personen som fant den livløse personen har blitt avhhørt av politiet på stedet.

Trondheim-politiet har den siste tiden lett etter den savnede BI-studenten, Rakavan Jeevaharan (21). Oseid opplyser at hans pårørende er varslet om funnet.

– Vi holder alle muligheter åpne og det er alt for tidlig å si om det har noen sammenheng med savnede Rakavan. De pårørende er gjort oppmerksom på funnet fordi det er han som er nærmest i tidspunkt savnet i byen her, sier Oseid.

Politiet har ingen formening om hvor lenge personen har ligget i vannet.

Til NRK sier innsatsleder på stedet, Tor Inge Aas, at det var en lokal beboer som varslet politiet.

– Det var en beboer med utsikt ned til elva som varslet oss. Han så en person i elva som satt fast i forbindelse med ei flytebrygge, sier Aas.