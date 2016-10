Fortvilet småbarnsmor: – Hver gang vi flytter må vi starte på nytt

KRISTIANSUND (VG) Malek (3) og Sara (1,5) har flyttet syv ganger det siste året. Når mottaket de hører til nå legges ned, må de flytte igjen.

For kort tid siden fikk Hero Norge og Norsk Mottaksdrift beskjed om at UDI legger ned en rekke av deres mottak. Det skal avvikles 7000 mottaksplasser, fordi det har kommet langt færre asylsøkere enn tidligere antatt.

I Kristiansund finner vi ett av mottakene som skal legges ned. Hero-ledelsen her har fått to måneder på å avvikle driften. Det kom som en overraskelse på mange.

– Tok ikke hensyn til barna



– Jeg hadde ikke trodd at vi ville bli berørt. Men det har vist seg at mange av mottakene som ble bygd fort opp også ble de første til å bli lagt ned. Pris er en faktor, ifølge UDI, sier mottaksleder Odd Inge Teige.

Eirin Holm Stensønes har jobbet for Hero Kristiansund i ett år. Hun er skuffet over nedleggelsen.

– UDI tok ikke hensyn til barna når de bestemte hvilke mottak som legges ned. Mottaket vårt er spesielt fordi vi har så mange barn og familier knytte til oss, sier hun.

– Den daglige skolegangen og tilhørende nettverk er for mange det eneste meningsfulle og trygge de har i ventetiden på mottak. Det er svært sårbart når alle bånd nå brytes opp fordi familiene må flytte til nye mottak.

– Ikke uvanlig i mottaksverden



– Vi skjønner at de er skuffet, og er også informert om at det har vært en stor andel barn ved mottaket, sier regiondirektør Rune Vordahl.

– De vil likevel bli godt ivaretatt når de flytter. Det er mange kriterier som blir hensynstatt når man nedlegger et mottak, men at barn flytter er ikke uvanlig i mottaksverden, sier regionsdirektøren.

– Dette er jo en midlertidig bosituasjon, men vi prøver å ta hensyn til barna, og ikke flytte disse midt i skoleåret, avslutter Vordal.

LEKER: Sara (1,5) løper etter en katt utenfor huset sitt i Kristiansund. Hun trives her, forteller moren. Snart blir familien tvunget til å flytte igjen. Det opplever foreldrene som vanskelig. Foto: Terje Bringedal , VG

Må starte på nytt – igjen



Hero i Kristiansund har ansvar for 150 flyktninger. Noen få får bli i Kristiansund, men de fleste må omplasseres til andre kommuner.

Familien Alsaleh fra Syria er blant dem som må flytte. Mens barna Malek (3) og Sara (1,5) leker med en kattunge foran det gule huset - som for tiden huser 18 flyktninger - rister pappa oppgitt på hodet.

– Dette er den femte gangen vi flytter på et halvt år. Hadde jeg bare hatt meg selv og en bag å tenke på, hadde det gått greit, men jeg har også kone og barn, sier Anas Alsaleh.

Han peker på en gyngehest og en traktor som står inntil husveggen. Noen av tingene som må pakkes ned. Imens har Sara fått tak i katten. Hun hyler av fryd.

– Det er klart barn tilpasser seg raskt, men hver gang vi flytter må vi starte på nytt. Grunnlaget vi forsøker å bygge en fremtid på, må legges på nytt, sier mamma Bothayna Alsaleh.

Siden familien kom til Norge har de bodd i Oslo, Horten og Kristiansund. Mest trolig må de innom en kommune til før de får tildelt endelige bostedsadresse.

MÅ FLYTTE: Mange av barna på den lokale barneskolen i Kristiansund må snart slutter. Av 50 fremmedspråklige elever blir 30 borte. Flere må flytte fra venner og lærere for å starte på nytt i en annen kommune. Foto: Terje Bringedal , VG

Rektor: – Forferdelig trist

På Allanengen barneskole i Kristiansund merker de nedleggelsen godt. Av rundt 50 fremmedspråklige elever på skolen forsvinner 30 av dem før jul.

– Alle fremmedspråklige barn som kommer til Kristiansund kommune starter her. De skal ha oppnådd et visst resultat i norsk før de flyttes til nærskolen sin, forklarer rektor Sveinung Solberg.

TRIST: Rektor Sveinung Solberg mister 30 elever på skolen den lokale barneskolen. Foto: Terje Bringedal , VG

Han kaller Allanengen en «integreringsskole». Rektoren er stolt over mangfoldet de har her.

– Jeg syntes det er forferdelig trist at mottaket legges ned, sier han.

Ble overrasket



Under flyktningkrisen i årsskifte 2014-2015 økte antallet elever på Allanengen. Nye innføringsklasser ble opprettet og skolen måtte hyre flere vikarlærere. Nå snur trenden.

– Vi var forberedt på at flyktningstrømmen ville vare en stund, så det kom som en overraskelse da vi fikk høre at mottaket skal legges ned. Vi blir nødt til å gjøre noen endringer på skolen, for vi har hyret inn folk basert på antallet elever vi har i dag.

– Hva er den største utfordringen?

– Det vanskeligste er kontinuiteten i undervisningen. Den ene dagen har du 15 elever, mens den andre dagen er du kanskje nede i syv. Svingningene er utfordrende.

LÆRER NORSK: 30 barn forsvinner fra Allanengen skole i løpet av høsten. Her er lærer Patricia Levinsen sammen med ni fremmedspråklige elever i første klasse. Foto: Terje Bringedal , VG

Snart står stolene tomme



Solberg forteller at nedleggelsen betyr store tap for skolen. For hvert asylbarn får skolen 8600 kroner i måneden, som blant annet går til å dekke lærerbøker og lønnsutgifter.

– Noen av lærerne her går på månedskontrakter, fordi vi ikke klarer å gi dem fast ansettelse, sier rektor.

I det som heter «innføringsklasse en» sitter nysgjerrige elever og dingler med bena. Det er tre jenter og seks gutter. I dag spiller de kortspill på storskjerm. Hvert kort skjuler ett ord og det er om å gjøre å finne to like.

– Gjerde, rom, rot, sier barna i kor, ettersom kortene snus.

De klapper i hendene hver gang kortene matcher.

Snart vil flere av disse stolene stå tomme.