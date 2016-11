Familiefar dømt til 15 års forvaring for overgrep

En 44 år gammel mann er i Bergen tingrett dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot jenter under ti år.

Familiefaren fra Bergen var tiltalt for overgrep mot i alt åtte barn, alle under ti år. Noen av jentene var bare fem-seks år da overgrepene skjedde, melder TV 2.

Ifølge tiltalen har mannen misbrukt småjenter som kom på overnattingsbesøk til hans egen datter. Flere av overgrepene skjedde mens jentene var bevisstløse eller ute av stand til å motsette seg handlingene.

Bergensavisen skriver at mannen fotograferte jentene og forgrep seg på dem mens de sov under overnattingsbesøk hos ham i helger. Flere av ofrene ble utsatt for voldtekter – en av dem 25– 30 ganger.

Mannen erkjente straffskyld på alle punkter i tiltalen da saken var oppe for retten i midten av oktober.

– Det er en lettelse at dommen foreligger slik den gjør. Det er en god og grundig dom. Vi er enig i de vurderingene retten gjør når det gjelder forvaring og utmåling av erstatning til de fornærmede, sier Ellen Eikeseth Mjøs som er bistandsadvokat for sju av jentene.