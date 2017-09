Familie etter funnet av Kaisa Beddari:– Føler på sorg og lettelse

Kaisa Beddari (85) forsvant i 2013. Nå er hun funnet rundt en kilometer fra huset sitt i Pasvik, ifølge politiet.

Kirkenes politistasjon opplyser i en pressemelding at levningene som ble funnet i Pasvik fredag 22. september, stammer fra Kaisa Beddari, som forsvant etter at hun skal ha vært på bærtur i 2013.

Identifiseringen er basert på at funnet omfattet en hofteprotese som ifølge den nasjonale oversikten tilhører Beddari, skriver politiet.

– Politiet i Finnmark fortsetter undersøkelsene i det aktuelle området for å søke etter ytterligere levninger og eventuelle andre spor som kan gi svar på hva som har skjedd. Alle funn vil bli sendt til ID-sjekk knyttet til DNA når man anser seg ferdig i søksområdet, skrives det i pressemeldingen.

– Sorg og lettelse

Hans Møllebakken, regionleder ved Kirkenes politistasjon, opplyser til VG at de ytterligere funnene dreier seg om benrester.



Politiets hovedteori er at 85-åringen har gått seg bort og blitt utmattet, opplyste regionslederen i går. Møllebakken sier at det er for tidlig å si noe om dødsårsak og at det nå er viktigst å finne levninger.

Familien har ventet på svar i saken i fire år. Søket etter kvinnen ble formelt avsluttet i november 2013, og i april 2014 ble hun erklært død av Øst-Finnmark tingrett.

– Jeg føler på sorg og en lettelse over at hun er funnet og at man kan sette et punktum etter mange år med venting, leting og usikkerhet, sier Yngve Beddari, Kaisas nevø, til VG.

– Nært forhold

Ulla Rasmussen var Kaisas nærmeste nabo i ti år. Hun var med på den siste letingen arrangert av politiet i 2013, den høsten 85-åringen forsvant.

– Det ble et nært forhold. Vi plukket multer like før hun forsvant, sier Rasmussen, som da tok bilder av Kaisa. Her har hun den samme anorakken på seg som da hun forsvant.



– Det bildet er tatt to måneder før hun forsvant.

Møllebakken opplyste i går at levningene ble funnet cirka en kilometer fra hjemmet til Beddari – i Skrøytnesmyra, som er et stort våtmarksområde.