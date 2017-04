Færre alvorlige hendelser i alpinanlegg

Det var til sammen fire alvorlige ulykker ved norske alpinanlegg ved fjorårets sesong. Det er over fire år siden tallet var like lavt.

Dette kommer frem i en fersk sikkerhetsrapport fra Statens jernbanetilsyn om taubaner. Her fremgår det at i sesongen 2015/2016 rapporterte eiere av taubaner om 12 uønskede hendelser. Åtte av hendelsene kategoriseres som mindre alvorlige hendelser, mens fire kategoriseres som alvorlige hendelser.

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med ca. 800 taubaneanlegg i Norge.

Dersom man sammenligner antall innrapporterte ulykker/hendelser fra 2011 til og med sesongen som sluttet 30. april 2016, ser man at det er en nedgang i antallet fra 15 til 12.

Statens jernbanetilsyn: *Fører tilsyn med ca. 800 taubaneanlegg i Norge, og skal sikre at virksomhetene følger krav i lov og forskrift. *Med taubaneanlegg menes hele systemet oppført på stedet. *Antall taubaner med driftstillatelse i Norge er 828 (2015/2016). *Grovt sett er 95 prosent av alle taubaner lokalisert og brukt i alpine ski-anlegg. *Skal sikre at virksomhetene følger krav i lov og forskrift. *En sesong defineres som perioden fra 1. mai til 30. april påfølgende år. *Hendelser i forbindelse med nedfart, vedlikehold/arbeid på taubane og utenfor taubane, og andre hendelser i anlegget som ikke har tilknytning til taubanen, er ikke inkludert i statistikken. Kilde: Statens jernbanetilsyn

– Selv om det totalt sett er veldig få rapporterte alvorlige hendelser i fjorårets sesong, må selvsagt hovedformålet være at ingen skader seg. Stort sett viser tallene at det er trygt med taubaner i Norge. Vi er veldig opptatt av sikkerheten og tryggheten til folk, og det er vår oppgave å føre tilsyn med at virksomhetene har systemer som gjør at folk ikke blir skadet, forteller Bjørnar Monsø, leder for avdeling taubane- og fornøyelsesinnretning i Statens jernbanetilsyn, til VG.

Tre av fire hendelser fant sted i skitrekk

I sesongen 2013/2014 var antall alvorlige hendelser åtte, og i 2014/2015 var antallet alvorlige hendelser seks. Med et tall på fire alvorlige hendelser forrige sesong, har det med andre ord vært en nedgang i antall alvorlige hendelser de siste årene.

Rapporterte hendelser klassifisert som kategori 2 (alvorlig ulykke) omtales som «ulykker med alvorlig personskade samt alvorlig teknisk uhell som åpenbart kunne medført alvorlig personskade».

Det fremkommer i rapporten at tre av hendelsene (2015/2016) som kategoriseres som alvorlig ulykke fant sted i skitrekk, mens en av hendelsene fant sted i en stolheis. To av hendelsene omhandler barn. I et av tilfellene måte det utføres livreddende førstehjelp før ambulanse-personell kom til stedet.

Flest pålegg ble gitt i tilknytning til forhold rundt på og avstigning, samt avvik i internkontrollrutiner (instrukser og journaler).

RISIKOVURDERER: Bjørnar Monsø, leder for avdeling taubane- og fornøyelsesinnretning i Statens jernbanetilsyn, er svært opptatt av at folks skal føle jeg trygge og sikre når de ferdes i alpinanleggene. Foto: Terje Owrehagen

– Vi har derfor hatt fokus på hvordan vi kan sikre og gjøre av- og påstigningsområdene tryggere. Det er først og fremst skianleggene som har ansvar for sikkerheten, så det handler blant annet om at de som driver heisene må følge nøye med, forteller Monsø.

Nytt regelverk for taubaner

Det forventes at nytt regelverk for taubaner vil tre i kraft i løpet av 2017. I sikkerhetsrapporten for 2015/2016 kommer følgende informasjon om det nye regelverket frem:

*Alpinanlegg vil få minstekrav til innholdet i styringssystemet når ny taubaneforskrift trer i kraft.

*Et innarbeidet styringssystem skal sørge for at sikkerheten er god hver dag året rundt, og ikke bare den eller de dagene tilsynet er på besøk.

*Virksomheten skal bruke styringssystemet til å sikre at forskriftenes krav ivaretas.