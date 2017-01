Uthengt med falske nakenbilder på «Mannegruppa Ottar»

Grove nakenbilder har blitt koblet til Malika Bayan på «Mannegruppa Ottar». Nå varsler advokaten hennes rettslige skritt mot de som har delt bildene.

Malika Bayan ble kjent for hele Norge etter rettssaken mot frisøren Merete Hodne, som nektet å ha henne i frisørsalongen sin fordi hun så på hijab som et «totalitært symbol». De siste dagene har Bayan blitt uthengt på «Mannegruppa Ottar» på Facebook.

Grove nakenbilder har blitt koblet til Bayans navn - og hyppig delt på den lukkede Facebook-gruppen. Men Bayan hevder hardnakket at det ikke er hun som er avbildet - og reagerer svært kraftig på hetsen.

– Det er ikke meg

– Det begynte for noen få dager siden. Jeg fikk oversendt utallige screen-shots av bilder som ble lagt ut. Jeg fikk bildene av folk som syns at dette gikk altfor langt og at det ikke var morsomt lengre. De ville gjøre meg oppmerksom på hva som foregikk på denne gruppa, sier Bayan til VG.

Sophie Elise: Anmeldte medlemmer av «Mannegruppa Ottar»

– Jeg har også fått meldinger som «fine pupper» og «ditt ludder». Jeg kan se likheten mellom meg og denne kvinnen i ansiktstrekket. Men jeg har ikke blå øyne, jeg har ikke silikon og jeg har ikke den tatoveringen. Det er ikke meg som er på de bildene.

«HIJABSAKEN»: Saken mellom Malika Bayan og frisør Merete Hodne fikk nasjonal oppmerksomhet. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Bayan kaller det hun har opplevd de siste dagene for grov mobbing og netthets på sitt aller verste.

– Folk klarer ikke å se at det ikke er meg. De stiller ingen spørsmål ved det som legges ut. Jeg har en jobb og en sønn. Jeg er en god mor. Dette er ikke greit, det går utover livet mitt, sier hun.

– Jeg syns dette er veldig dumt for denne kvinnen, hvem enn det måtte være. Samtidig er det fryktelig frustrerende at så mange prøver å svartmale meg. Jeg har ikke gjort noe annet enn å gå i en frisørsalong. Jeg er lei av å bli kalt provokatør, kriminell eller pornostjerne.

Konverterte

Malika Bayan het Charlotte Antonsen før hun konverterte til islam. Hun sier dette er noe som åpenbart provoserer mange.

– De mener jeg er en svindler fordi jeg byttet navn, men det er veldig normalt å bytte navn når du konverterer. Jeg forstår ikke hva som er det store problemet, sier hun.

– De sier at jeg skal tie og slutte å søke oppmerksomhet. De sier jeg har konvertert til ondskap og undertrykkelse. Men så sier de at jeg skal godta dette. Det er det som er undertrykkelse.

Bayans advokat, Sulman Hassan, sier til VG at de fortløpende vurderer politianmeldelse, og at det også vil bli rettet krav om sivil sak der de vil be om oppreisning for ærekrenkende ytringer mot de som har delt eller lagt ut disse bildene.

Vet hvem de er

– Vi har kontaktinformasjon til disse personene, så vi kommer til å sende ut prosessvarsel i nærmeste fremtid. Antakelig i løpet av dagen, så de mottar nok disse i løpet av veldig kort tid. Vi kommer til å forfølge samtlige personer som hetser og sjikanerer henne, sier Hassan.

– Det er her snakk om klare forhold som faller inn under ærekrenkende ytringer.

– Har dere noen formening om hvem personen på bildene er?

– Det vet vi ikke. Det eneste vi vet - og trenger og vite - er at det ikke er Malika Bayan.

Talsperson for «Manngruppa Ottar», Kay Erikssen, sier saken er uheldig både for dem og henne - men at den ikke har noe med gruppen å gjøre.

– De som har gjort det må stå for det selv, sier han.

Regelbrudd

– Jeg synes det er helt greit at hun går til rettslige skritt. Vi er ingen pornoside og vi er sterkt i mot slike handlinger.

Erikssen sier de har regler for persontrakassering og nakenhet, og vedgår at at flere regler har blitt brutt i dette tilfellet.

– Bildene har blitt fjernet, og vi kommer til å kaste ut medlemmene som har lagt ut bildene. I og med at bildene nå er slettet så har vi ikke helt oversikt over hvem som står bak. Jeg oppfordrer derfor alle som sitter på skjermdumper av bildene om å sende de til oss så kan vi systematisk gå gjennom det.