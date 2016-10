Sophie Elise vil anmelde medlemmer av «Mannegruppa Ottar»

Ifølge den kjente bloggeren ba politiet henne om å fjerne et innlegg av hensyn til hennes egen sikkerhet.

Den siste tiden har flere jenter blitt hetset på en gruppe på Facebook som kaller seg «Mannegruppa Ottar». Ifølge bloggeren selv har hun nå fjernet et innlegg som nettopp handlet om «Mannegruppa Ottar». Det melder Nettavisen.

På sin blogg skriver hun at hun sjeldent avpubliserer innlegg, men at hun nå har gjort dette etter råd fra politiet.

– Derfor ble jeg ganske overrasket da jeg i går fikk råd fra politiet om å ta sist innlegg ned for min egen sikkerhet, skriver Isachsen på sin blogg.



Bloggerens manager Marte Schei forteller at managementet nå samler materiale og informasjon til anmeldelse etter at flere medlemmer av «Mannegruppa Ottar» har kommet med trusler om vold og voldsutøvelse.

– Oppfordring til fysisk handling



– Vi har løpende gjennomgang om det som skrives om Sophie Elise. Dessverre er det en del av hverdagen. Men her har ytringer blitt til oppfordringer til fysisk handling og det ser vi på som særdeles alvorlig, sier Schei til VG.

– Det er viktig at rettegang ikke skjer i blogg-sfæren, derfor har vi tatt kontakt med politiet. De oppfordrer generelt alle til å trå varsomt og ikke bidra til ytterligere konflikt. Det ikke alltid at ytring mot ytring er hensiktsmessig, forklarer manageren og legger til:

– Politiet- og vi- tar dette alvorlig.

Schei forteller at grunnen til at forholdet ikke er anmeldt enda er at Isachsen er i utlandet. Siden hun er den krenkende part må hun anmelde personlig, men at anmeldelse vil skje i løpet av uken.

– Sammen med politiet vil vi vurdere om vi skal anmelde enkeltstående individer eller om gruppens administratorer skal anmeldes for kollektivt ansvar, som følge av at det finnes et redaktøransvar, for eksempel.

– Vil jo ikke at noe farlig skal skje



Isachsen skriver videre at hun ikke er medlem av gruppen, og ikke har sett hva som er skrevet i den siste tiden.

– Men det var tydeligvis så ille at det ikke var trygt for meg å ha innlegget oppe, skriver hun videre på sin blogg.

– Hvilken forskjell det gjør at innlegget nå er nede forstår jeg ikke, og jeg blir litt sint for at det måtte bli tatt ned, opplyser hun, men legger til;

– Samtidig forstår jeg det og jeg vil jo ikke at noe farlig skal skje, melder hun på bloggen sin.

Flere vil anmelde

Mandag sto Ingrid Jackson (20) fram og fortalte om den grove og personlige hetsen hun var blitt utsatt for i Mannegruppa. Hun sitter på et stort antall skjermdumper fra den lukkede Facebook-gruppen der norske menn under fullt hetser og truer unge norske jenter – inkludert Jackson selv og en 13 år gammel jente.

Disse vil hun overlevere til politiet, slik at de kan avgjøre om noen har brutt loven.

– Jeg har vært i kontakt med politiet, og de sier de tar dette på alvor. Dette blir anmeldt, sier Jackson til VG.