Reklamebyrå står bak Kristoffer Joners Listhaug-kritikk

Kristoffer Joners kraftige oppgjør med Sylvi Listhaug på Facebook var i regi av Noas og et reklamebyrå.

Det bekrefter generalsekretær i NOAS, Ann-Margit Austenå i Kulturnytt i Nyhetsmorgen på NRK P2 tirsdag morgen.

I dag tidlig hadde NOAS fått inn 2,6 millioner kroner som følge av Joners oppfordring.

Men hun synes ikke det er problematisk at det er NOAS og reklamebyrået Anorak som står bak.

– Vi har snakket en stund med Anorak om å gjøre en kampanje, men vi diskuterte egentlig noe annet. Imidlertid kjenner én i byrået Joner, og de hadde snakket om at de ville gjøre noe sånt, sier Austenå til VG.

Hun legger ikke skjul på at dette har vært en fantastisk suksess for NOAS.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med byrået Anorak.

FØLER SEG LURT: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Skjønner hvis noen føler seg lurt

Sylvi Listhaug reagerte umiddelbart på nyheten om at et reklamebyrå sto bak kampanjen.

– Jeg synes det er veldig bra at folk bruker pengene på det som engasjerer dem, og folk står fritt til å gi til NOAS. Jeg skjønner hvis noen nå føler seg lurt, skriver hun på Facebooksiden sin.

De 2,6 millionene som så langt er samlet inn skulle ministeren heller sett at gikk til hjelp i nærområdene, skriver hun.

NOAS' Austenå er ikke enig i at det er grunn til å føle seg lurt.

– Dette oppfatter vi at er en genuin reaksjon og uttrykk for et engasjement, og ikke en reklamekampanje i den forstand. Vi har ikke betalt noe penger for dette. Derfor har vi ikke merket denne kampanjen, sier hun.

– Ingen hemmelighet

Kampanjen er gjennomført med NOAS' velsignelse, men lederen sier hun ikke kjente detaljene rundt Joners innlegg:

– Vi fikk se et utkast, og godkjente det, og så ville Joner utforme det endelige. Jeg visste ikke så mye mer. Da dette slapp var jeg på trikken på vei hjem, og litt tatt på sengen, sier Austenå.

– Hvorfor gikk dere ut med dette i dag?

– Vi ble spurt. Det har ikke vært noen hemmelighet.

– Ville dere gått ut med hvem som sto bak, om ikke NRK spurte?

– Det har vi ikke tatt stilling til. Alt har gått fryktelig fort. Det har ikke vært noen kommunikasjonsplan rundt dette, for å si det sånn, sier Austenå.

Forkastelig



Mandag kveld skrev VG om Joners innlegg på Facebook hvor han blant annet skrev om Listhaug:

– At en som representerer landet vårt fryder seg over medmenneskers tragedie, er forkastelig.

I innlegget oppfordrer skuespilleren så mange som mulig til å gi et bidrag på hundre kroner til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) for deres arbeid, i Listhaugs navn. Videre skriver Joner at NOAS vil sende ut et personlig takkekort til Listhaug for hver donasjon som kommer inn.