PR-topper ber Joner svare om Listhaug-kampanjen

Reklamebransjen mener den kjente skuespilleren og Ap-politikeren må forklare hvem som tok initiativ oppgjøret med Sylvi Listhaug.

– Jeg håper at Kristoffer Joner kommer på banen og forsvarer sitt standpunkt. Da viser han ekte engasjement og viser at det ikke er reklamebyrået som skal ta debatten. Jeg håper han flagger perspektivet sitt, sier sjef for PR-byrået Trigger, Preben Carlsen, til Kampanje.

Bakgrunn: Kristoffer Joner til frontalangrep på Listhaug

Joner la mandag ut et Facebook-innlegg der han tar et kraftig oppgjør med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). I innlegget oppfordrer skuespilleren og Ap-politikeren folk donere penger til NOAS - Norsk Organisasjon for Asylsøkere.

Tidlig tirsdag ble det kjent at kampanjen var i regi av organisasjonen og reklamebyrået Anorak.

Peggy Brønn, professor ved BIs institutt for kommunikasjon og kultur, mener folk har god grunn til å følge seg lurt.

– Det store nøkkelspørsmålet er hvem som startet det. Var det Joner, som personlig brenner for dette, som gikk til reklamebyrået eller var det motsatt? Om det var Joner som tenkte han ville starte en kampanje mot Listhaug og politikken hennes og gikk til vennen (Torgeir Vierdal, byråleder i Anorak), som kan noe om dette, for å få hjelp, så er det greit. Om det var motsatt, at det var byrået som henvendte seg til Joner, blir det verre, sier Brønn til Kampanje.

Kristoffer Joner har ikke besvart VGs henvendelser.

Kommentar: Da Joner lurte «hylekoret»

Forbrukerombudet kontaktet

Benedikte Løvdal er daglig leder for Kreativt Forum, hvor også reklamebyrået Anorak er medlem. Hun mener kampanjen villedet folk. – Sentrale punkter i bransjens Vær Varsom-plakat sier at reklame skal fremstå som reklame og ikke villede forbrukeren. Det er vanskelig å se at disse punktene er fulgt i denne saken, sa hun til VG tidligere i dag.

På Facebook har mange gitt uttrykk for at de føler seg lurt av det de trodde var et spontant innlegg fra Joners side. Forbrukerombudet har også fått henvendelser om saken, skriver Dagens Næringsliv.

Ombudet vil imidlertid ikke foreta seg noe, fordi de mener saken faller utenfor deres tilsyn.

– Siden dette er en innsamlingsaksjon for en veldedig organisasjon hvor man ikke skal selge noe, så gjelder ikke reglene for reklame i markedsføringsloven. Dermed faller det utenfor vårt tilsyn. Utover det har jeg ingen kommentarer, skriver fungerende forbrukerombud Bente Øverli i en SMS til avisen.

Kristin Clemet: Joner-saken er en gavepakke til Listhaug

– Ikke en reklamekampanje

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS sa tidligere til VG at hun ikke er enig i at det er grunn til å føle seg lurt.

– Dette oppfatter vi at er en genuin reaksjon og uttrykk for et engasjement, og ikke en reklamekampanje i den forstand. Vi har ikke betalt noe penger for dette. Derfor har vi ikke merket denne kampanjen, sier hun.

Hun opplyser også at organisasjonen er villig til å betale tilbake pengene dersom noen føler seg lurt.

– Vi tar dette alvorlig og de som ønsker å få pengene tilbake skal selvsagt få det. Her er det viktig å presisere at de som ønsker å få pengene tilbake, hadde misforstått informasjonen som Joner la ut, sier hun.

Rundt tolv personer hadde tidligere tirsdag kontaktet NOAS fordi de ønsket å trekke tilbake sitt bidrag på 100 kroner. Austenå opplyste at de har blitt kontaktet av flere som ønsker å kompensere for pengene som blir trukket tilbake.

Fått inn millioner

I en pressemelding skriver NOAS at de har fått inn over 3 millioner kroner i forbindelse med aksjonen.

Listhaug har på sin side fått mange nye følgere på Facebook den siste uken. 14. november kunngjorde hun at hun hadde passert 90 000 følgere og at hun videre gikk for å nå 100 000. Tirsdag kveld var innvandringsministeren nær målet med over 98 000 følgere.