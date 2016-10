Ordfører ber innbyggerne melde seg ut av «Mannegruppa Ottar»

Ordfører Bjørn Sverre Birkeland (Sp) i Tinn kommune i Telemark mener «Mannegruppa Ottar» har et forkastelig verdisyn – og ber kommunens innbyggere om å melde seg ut dersom de er medlem.

I løpet av de siste dagene har det stormet rundt den lukkede Facebook-gruppen «Mannegruppa Ottar».

VG har blant annet fortalt historier om hvordan flere unge jenter blir hengt ut og hetset grovt på gruppen, deriblant historien om Ingrid Jackson (20).

Tirsdag kveld ble Tinn-ordføreren oppmerksom på gruppen og skrev følgende på sin egen Facebook-side, ifølge lokalavisen Varden:

KLART OG TYDELIG: Slik er regelverket for medlemmene til «Mannegruppa Ottar» på Facebook. Foto: SKJERMDUMP

«Kjære innbyggere av Tinn kommune. Jeg har i dag blitt oppmerksom på at det eksisterer en gruppe på FB med navn; "Mannegruppen Ottar".

Denne inneholder sterkt sjikanøse ytringer både overfor barn og kvinner. Det er faktisk noe av det verste jeg har lest og sett, og mange av medlemmene syns tydeligvis det er morsomt.

Selv er jeg full av humor, som sikkert mange allerede har lagt merke til. Men dette er IKKE HUMOR, det er grovt krenkende og fullstendig umoralsk.

Om du er innbygger i Tinn kommune og medlem av denne gruppen, ber jeg deg sporenstriks melde deg ut.

Dette kan vi rett og slett ikke akseptere.

mvh Bjørn Sverre, ordfører i Tinn kommune»



Har du tips i saken? Kontakt VGs journalister her



– Jeg ble kvalm



– Det var noen som hadde postet et bilde med uttalelser fra gruppen som var så over streken at jeg ble kvalm, sier Birkeland til VG.

Sp-ordføreren var i tvil om han skulle bruke ordfører-tittelen i sin anmodning til innbyggerne i Tinn kommune.

– Jeg tenkte at her må noen reagere, og at man har en moralsk forpliktelse til å reagere. Denne gruppen har en holdning og et verdisyn som er helt forkastelig, og jeg ville nå, som ordfører, snakke direkte til innbyggerne med en klar beskjed: Kom dere ut av gruppen hvis dere er medlem – og ikke meld dere inn, sier han.

Ordføreren understreker at han ikke vet om noen tindøler er medlem av mannegruppen, men siden gruppen har flere titalls tusen medlemmer, antar han at det er en mulighet.

(Artikkelen fortsetter under VGTV-klippet...)

– Skrudde folk



– Innholdet på siden er noe av det verste jeg har sett. Det handler ikke bare om kvinnesyn, men om menneskesyn. Det er for meg helt ufattelig at medlemmene, som fortrinnsvis er menn, er fedre til barn, sier Sp-ordføreren, og viser spesielt til ett innlegg:

– Det ble stilt et spørsmål om hvor mange barn som trengs for å male en vegg hvor man da mente å hive barn i veggen slik at den ble malet med blod. At det finnes så mange skrudde folk er helt utrolig.

«Mannegruppa Ottar» har i løpet av de siste dagene mistet flere tusen medlemmer, men administrator Kay Eriksen vil ikke stenge Facebook-gruppen. Ifølge Nettavisen, har over 5000 medlemmer forlatt rguppen på ett døgn.

– Jeg er ikke bekymret for at medlemstallet synker. For samtidig som folk forsvinner ut, har vi en godkjenningsliste på over 10.000 mennesker som venter på å få komme inn. For hver 1000 som forlater gruppa får vi 2000 nye, sa Erikssen til VG tirsdag.

Den negative omtalen i media førte til at mannegruppen ønsket å gjøre noe positivt. Derfor startet de en innsamlingsaksjon for kreftsyke barn. Den ble stoppet av barnekreftforeningen, som ikke ønsket å assosiere seg med gruppen.