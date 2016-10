Mor fant tenåringssønnene på «Mannegruppa Ottar» – advarer foreldre

Da kvinnen fant tenåringssønnene sine i Facebook-gruppen «Mannegruppa Ottar», ble hun fly forbannet. Lederen for gruppen erkjenner at de ikke har kapasitet til å holde mindreårige ute.

Kvinnen opptrer ikke med navn av hensyn til de to sønnene. VG kjenner både hennes og guttenes identitet.

Moren forteller til VG at hun ble nysgjerrig på «Mannegruppa Ottar» etter å ha lest bloggen til Sophie Elise og hennes oppgjør med navngitte menn som har publisert hevnpornobilder av henne i den lukkede gruppen.

Les mer: Sophie Elise vil anmelde medlemmer av «Mannegruppa Ottar»

– Jeg ble opprørt av det jeg leste og ville se om noen av mine venner var medlemmer der. Jeg ble ganske sjokkert da bilder av sønnene mine lyste mot meg fra medlemslisten. Og fly forbanna, ikke minst.

Sønnene på 15 og 17 forklarte ifølge moren at de ble lagt til i gruppen av noen de ikke kjenner – slik Facebook tillater - og at de hadde oppfattet at gruppen i hovedsak dreide seg om å dele bilder av «biler, pupper og lår» og ble værende.

Les mer: Ingrid (20) hetset for kreften og kalt «grisesminka knulledokke»

– Skremmende og ekkelt



– Hadde det ikke vært verre hadde jeg ikke blitt sint. Jeg forsøker å være en forståelsesfull mor og de er tross alt tenåringer. Jeg tror heldigvis ikke de hadde tenkt så mye over det. Da jeg viste dem de groveste innleggene syntes de det var skremmende og ekkelt.

Hun reagerer på hvordan sønnene endte opp i den lukkede gruppen – og at en administrator ikke oppdaget hvor unge de var.

– Det er ikke lett å være 15 og 17 i dag, men det er heller ikke lett å være mor til tenåringer. Jeg jobber ganske hardt for at de skal vokse opp som anstendige unge menn, og da er det utrolig frustrerende at de skal trekkes inn i en pøl av dritt og kvinneforakt som dette.

«Ottar» startet kronerulling: Barnekreftforeningen stoppet innsamlingen

Uheldig kvinnesyn



Nå som hun kjenner praksisen på å slippe inn nye medlemmer advarer hun andre foreldre om at barna deres kan befinne seg i gruppen.

– Selv om bare et fåtall av innleggene går på overgrep og hets står alt jeg har sett fra gruppen for et utrolig uheldig kvinnesyn. Alle med tenåringsgutter burde se om barna deres er medlemmer.

VG mener: Uakseptabel hets fra «Mannegruppa Ottar»

– Skjer dessverre feil



Det er administrator Kay Erikssen som har godkjent medlemskapet til de to guttene. Han sier til VG at det har skjedd et beklagelig uhell, og at gruppen i utgangspunktet ikke er ment for mindreårige.

– Vi prøver å holde barn unna, men når det er så mange tusen som vil være med i gruppa må vi slippe inn litt på skjønn. Administratorene ser over profilene vi godtar, men vi har ikke kapasitet til å begynne å grave etter fødselsdato eller personummer for å slippe inn folk, sier Erikssen.

Gruppen hadde på det meste over 38 000 medlemmer, men har opplevd et durabelig mannefall siden 20 år gamle Ingrid sto fram i VG og fortalte om hetsen hun har opplevd derfra. Over 10 000 medlemmer har forsvunnet på tre døgn.

Sophie Elise Isachsen misbrukt på nett: – Det verste jeg har opplevd i hele mitt liv

Uenig i fremstillingen



Kay Erikssen er uenig i hvordan moren til tenåringsguttene fremstiller gruppen hans.

– Humoren er ikke for alle, men det meste er helt ufarlig. Når det går over streken sletter vi det så fort som mulig. Av og til blir ting liggende, men det er ikke meningen. Dessverre er det mye dritt på internett, men det verste finner du ikke hos oss. Jeg håper barna lærer nettvett på hjemmefra og på skolen, sier Erikssen.

VG har sett flere innlegg og kommentarer publisert av mindreårige i Mannegruppa. Disse er i all hovedsak blitt slettet og profilene kastet ut av gruppen.