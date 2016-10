«Mannegruppa Ottar» endrer retningslinjene: – Vi må stramme inn reglementet vårt

«Mannegruppa Ottar» opplever et mannefall etter medieoppmerksomheten de siste dagene. Administrator Kay Erikssen vil likevel ikke stenge Facebook-gruppen.

Siden mandag har «Mannegruppa Ottar» mistet 3000 medlemmer. Bare mens VG har jobbet med denne saken har 1000 meldt seg ut av Facebook-gruppa.

– Jeg er ikke bekymret for at medlemstallet synker. For samtidig som folk forsvinner ut, har vi en godkjenningsliste på over 10.000 mennesker som venter på å få komme inn. For hver 1000 som forlater gruppa får vi 2000 nye, sier Erikssen til VG.

De siste dagene har det rast rundt gruppa. Mandag kunne VG fortelle at flere unge jenter blir hengt ut og hetset grovt på gruppa, blant dem 20 år gamle Ingrid Jackson.

Den negative omtalen i media førte til at mannegruppa ønsket å gjøre noe positivt. Derfor startet de en innsamlingsaksjon for kreftsyke barn. Den ble stoppet av barnekreftforeningen, som ikke ønsket å assosiere seg medgruppa.

– Ufortjent dårlig rykte

– Etter de siste dagenes medieoppslag, forstår du at noen ikke ønsker å assosiere seg med denne gruppa?

– Jeg har forståelse for det. Vi har fått et ufortjent dårlig rykte. Det er ikke mange av oss som rakker ned på privatpersoner. Vi har regler mot det aller meste, og må godkjenne alle innlegg som postes på gruppa. Problemet er at vi ikke kan kontrollere alt som skjer i kommentarfeltet. Noen ganger dukker det opp ting der som vi ikke rekker å slette med en gang.

Erikssen forklarer at det tidligere ikke har vært forbud mot å legge ut bilder og kommentarer om bloggere på gruppa. Den reglen vurdere de nå å endre.

– Fremover vil det bli strengere. Vi skal ikke henge ut privatpersoner, og det må vi jobbe med. Vi må stramme inn regelverket og få inn flere administratorer.

I dag er det seks administratorer som overvåker en gruppe på rundt 35.000 mennesker.

STOR INNSAMLING: «I kjølvannet av all dårlig oppmerksomhet vi har fått i det siste tenkte vi å dra i gang en liten Mannegruppa Ottar kronerulling til et veldedig formål for å gjøre noe positivt», begrunner initiativtagerne bak aksjonen. Nå har Barnekreftforeningen stoppet den. Foto: Skjermdump

Håper pengene går til kreftbarna



Erikssen syntes det er synd at Barnekreftforeningen ikke vil ta imot pengene deres.

– Dette var penger som skulle gå til kreftsyke barn, og ikke noe annet. Vi har fått vite at det er vanskelig å overføre pengene tilbake, og håper derfor at det ikke vil bli gjennomført.

Etter at Barnekreftforeningen stoppet innsamlingsaksjonen til «Mannegruppa Ottar» har det oppstått flere motaksjoner. En av innsamlingsaksjonene beskriver formålet sitt slik:

«Inspirert av en artikkel på vg der det kom frem at barnekreftforeningen stoppet en innsamlingsaksjon, fordi de ikke ville assosieres med gruppen som samlet inn pengene. La oss samle inn det barnekreftforeningen vil "gå glipp av" fra denne gruppen, og mer til.»

Vil fortsette å drive med veldedighet

Mannegruppa skal fortsette å støtte veldedighet, forteller Erikssen. Det er gruppas plan for å bedre rykte sitt.

– Vi planlegger en juleaksjon. Men denne gangen skal vi klargjøre at organisasjonene vil ha pengene før vi starter innsamlingen, sier han.

Ideen bak gruppa fikk Erikssen av kjæresten sin. Hun var medlem av flere kvinneforum på nett og han ble misunnelig.

– Jeg har alltid tenkt at kvinnfolk er flinke til å stå sammen, spesielt på internett. Det er masse kvinnegrupper, for eksempel gruppen for kvinner med barn i magen, strikkeforum, hesteforum osv. Da kom ideen om å starte en humorgruppe for menn, og jeg startet den med en kompisgjeng. Vi hadde aldri trodd det skulle bli en gruppe på 40.000 medlemmer.

