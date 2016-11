Kristin Clemet: Joner-saken er en gavepakke til Listhaug

At NOAS skjulte hvem som sto bak Kristoffer Joners Facebook-innlegg ødelegger muligheten for en saklig samfunnsdebatt, mener Kristin Clemet.

Mandag kveld skrev Kristin Clemet, leder i den konservative tankesmien Civita, et blogginnlegg om Facebook-krangelen mellom Sylvi Listhaug og Kristoffer Joner. På bloggen forsøkte hun blant annet å gjennomgå statsrådens bruk av sosiale medier, og hennes retorikk.

Da hun våknet opp dagen etter sto imidlertid saken i et annet lys, ettersom NRK hadde avslørt at det som så ut som Kristoffer Joners egen innsamlingsaksjon i virkeligheten var regissert av NOAS og reklamebyrået Anorak.

Bakgrunn: Kristoffer Joner til frontalangrep på Listhaug

– Blogginnlegget ble perler for svin. Jeg kommenterte ikke det jeg trodde jeg kommenterte. Da jeg våknet viste det seg at jeg hadde skrevet om reklame, sier Clemet til VG.

Føler seg lurt



– Jeg føler meg lurt, og det er bare tull at det ikke er grunn til å føle seg lurt, fortsetter Clemet.

Les denne VG-kommentaren: Da Joner Lurte «hylekoret»



Argumentene fra NOAS har vært at budskapet har vært Joners eget, og at hverken han eller reklamebyrået har fått betalt.

– Hvor mye eller lite dette kostet er irrelevant. Det er fremdeles reklame. At han mener det han sier selv får vi vel forutsette som et minimumskrav, sier Clemet.

Kristoffer Joner har ikke besvart VGs henvendelser. Torgeir Vierdal, leder i reklamebyrået Anorak har sendt ut en pressemelding, men ikke besvart forespørsel om oppfølgingsspørsmål.

Avsporer saklig diskusjon



Clemet mener hele Joner-saken har blitt en distraksjon.

– Under sånne omstendigheter er det helt forgjeves å ha en saklig og viktig debatt om hva slags retorikk som passer en statsråd. I stedet har NOAS gitt Listhaug og hennes tilhengere en gavepakke de kan få diskutere i stedet, sier hun.

Clemet reagerte nemlig selv på innleggene til Listhaug, som i utgangspunktet utløste debatten.

«Hvorfor syns en statsråd at det er greit å bidra til en slik polarisering?» spurte hun i det opprinnelige blogginnlegget.

– Dette er en helt vesentlig diskusjon å ta. Vi har vært forskånet for den verste polariseringen i Norge, men Listhaugs utspill tar oss i feil retning. Jeg mener ikke at vi ikke skal ha skarpe debatter, men dette er noe annet. Når man er på hver sin planet og roper til hverandre kommer vi ingen vei. Vi må gjerne fortsette å utstede avskyerklæringer til hverandre på Twitter, men jeg tror ikke det hjelper, sier Clemet.



Forstår ikke Clemets kritikk



Generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå sier hun er helt enig i at er nødvendig med en saklig debatt om Listhaugs uttallelser o retorikk.

– Jeg er helt enig med Clemet i at asylpolitikken og flyktningspørsmålene er så komplekse at de fortjener en god samfunnsdebatt. Men jeg forstår ikke hvordan Joner sitt innlegg er med på rette oppmerksomheten bort dra denne debatten, sier Austenå.

Hun mener at innlegget tver imot har ført til en debatt som går ganske bredt:

– Vi har fått rettet oppmerksomhet rundt Listhaugs uttlelser og mange støtter det arbeidet vi gjør. Så akkurat det er jeg ikke enig i, sier generalsekretæren.

Hun stiller seg også uforståelig til Clemets uttalelse om at hun føler seg lurt.

– Det skjønner jeg ikke. Det Joner skriver det skriver han og det mener han. Han oppfordrer folk som er enig i hans kritikk mot Listhaug om å støtte oss og den rettshjelpen vi driver. Det er hans faktiske meninger som kommer frem, konstaterer hun.

FORNØYD MED SAMARBEID: Generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå. Foto: Frode Hansen , VG

Vil ha pengene tilbake



Rundt tolv personer har kontaktet NOAS og ønsker å trekke tilbake sitt bidrag på hundre kroner, noe som utgjør til sammen 1200 kroner. Dette skjedde etter at det ble kjent at Joners oppgjør med Listhaug var i regi av NOAS og reklamebyrået Anorak.

– Vi tar dette alvorlig og de som ønsker å få pengene tilbake skal selvsagt få det. Her er det viktig å presiserer at de som ønsker å få pengene tilbake hadde misforstått informasjonen som Joner la ut, sier hun.

Samtidig opplyser Austenå at de har blitt kontaktet av flere som ønsker å kompansere for pengene som nå blir trukket tilbake.

– Det er for eksempel en person som bidro med 1200 kroner for å kompansere. Vi opplever at flere ønsker å bidra til tross for dagens reaksjoner og nå har det kommet inn bidrag på til sammen tre millioner kroner.

Generalsekretæren har også tidligere uttlat at hun ikke synes det er grunn til å føle seg lurt:

– Dette oppfatter vi at er en genuin reaksjon og uttrykk for et engasjement, og ikke en reklamekampanje i den forstand. Vi har ikke betalt noe penger for dette. Derfor har vi ikke merket denne kampanjen, sa hun.