Kay Erikssen leder «Mannegruppa Ottar»: – Jeg føler meg som Norges mest forhatte mann

SANDEFJORD (VG) Kay Erikssen (36) er mannen bak «Mannegruppa Ottar». Nå mottar han hets og trusler fra hele Norge.

De siste dagene har kritikken mot Facebook-forumet «Mannegruppa Ottar» haglet. Etter at Ingrid Jackson (20) sto frem i VG og fortalte at hun ble grovt hetset på den lukkede gruppa har hele Norge slengt seg på debatten.

På sosiale medier er temperaturen høy. Det blogges og tvitres om hvor fæle mennene bak gruppa er. Like hett er det i innboksen til Kay Erikssen, grunnleggeren av forumet. «Jeg syntes synd på samboeren din» og «din pedofile voldtektsmann» er blant meldingene han har fått.

– Du aner ikke hvor mange søvnløse netter jeg har hatt på grunn av denne gruppa. Ting som har blitt skrevet på gruppa, som jeg til slutt sitter med dårlig samvittighet for. Jeg har personlig aldri hengt ut noen, men fordi jeg står ansvarlig, må jeg innrømme at jeg har tenkt: «Hva er det vi gjør?».

BAKGRUNN: Ingrid (20) grovt hetset på mannegruppe

Tærer på familien



Hjemme på Sandefjord har Erikssen samboer og to barn. Tobarnsfaren legger ikke skjul på at det voldsomme mediekjøret påvirker familien.

– Jeg føler meg som Norges mest forhatte mann, og det er ikke noe gøy for meg og min nærmeste familie. Jeg har prøvd å skjerme barna fra det som skjer i media, men det er ikke lett. Dette vil nok bli snakket om på skolen.

Det startet som en gruppe på ti mann. En kompisgjeng som ville dele vitser og ha det litt morsomt på nett. Venner inviterte venner, som igjen inviterte venners venner. Slik begynte snøballen å rulle. Og den rullet fort.

– Jeg hadde aldri trodd at vi skulle bli 40.000 medlemmer. Det er helt sykt, men jeg tror vi kan bli enda flere i fremtiden.

Les også: Vil anmelde medlemmer av Mannegruppa Ottar

FÅR HETS: Leder for «Mannegruppa Ottar», Kay Erikssen, får daglig trusler og meldinger fra folk han ikke kjenner. Når VG møter ham har han 92 uleste meldinger i innboksen sin. Foto: Trond Solberg , VG

Opplever medlemsflukt



Selv om Erikssen er optimist, har Mannegruppa opplevd et mannefall de siste dagene. Så mange som 12.000 har meldt seg ut. Samtidig står det flere i kø for å komme inn.

Erikssen er klar på at gruppa ikke står for spredning av porno, de groveste vitsene eller uthenging av enkeltpersoner. Men det skjer. Hvordan forklarer han det?

– Vi har regler, men det er ikke alltid vi rekker å slette innleggene raskt nok, så noe blir dessverre liggende litt for lenge. Det er beklagelig at slike ting deles på Mannegruppa, og det er ikke noe vi står for. Det er derfor jeg sitter her i dag og forsvarer oss.

Tidligere denne uken startet «Mannegruppa Ottar» en innsamlingsaksjon for Barnekreftforeningen, men da foreningen fant ut hva gruppen sto for, stoppet de innsamlingen.

Først meldte Barnekreftforeningen at det ikke var teknisk mulig å gi tilbake de 180.000 kronene de allerede hadde fått inn, men de er nå klare på at pengene skal tilbake.

Det syntes Erikssen er synd.

– Vi startet denne innsamlingsaksjonen fordi vi satt med en vond følelse i magen over det som har foregått. Vi ville bruke vårt medlemsantall til å gjøre noe positivt. Det var aldri tvil om hvem som skulle ha pengene. I dag er det 200 barn som har kreft i Norge. En skikkelig sum penger kunne gjort en stor forskjell i hverdagen deres.

Les også: Barnekreftforeningen vil ikke ha pengene til «Mannegruppa Ottar»

TAR STØYTEN: Det er flere administratorer som driver «Mannegruppa Ottar», likevel står Kay Erikssen i stormen alene. Det er noe han har valgt å gjøre for å beskytte gruppas medlemmer. Foto: Trond Solberg , VG

– Vi elsker kvinner

– I sommer har det vært mye snakk om dårlig holdninger rundt voldtekt. Mange av kommentarene som spres i gruppa er diskriminerende og nedlatende mot kvinner. Betyr ikke det da at dere er med på å forsterke disse holdningene?

– Nei, det tror jeg på ingen måte. Vi er like imot voldtekt som samfunnet ellers og vi har nulltoleranse for denne typen innlegg. Vi elsker kvinner, og hater verken feminister eller andre.

– Hvordan forklarer du da at et innlegg som handlet om at en 13-åring burde blitt voldtatt ble liggende lenge på gruppen før det ble slettet?

– Akkurat det innlegget har jeg slettet personlig. Mange medlemmer av gruppen sendte meg meldinger om at en yngre person ble hengt ut, og jeg slettet det etter noen minutter. Men da var det dessverre noen som hadde tatt en skjermdump og sendt det til media.

Sophie Elise Isachsen misbrukt på nett: – Det verste jeg har opplevd i hele mitt liv

Ber Sophie Elise anmelde



Blogger Sophie Elise er blant dem som har blitt hengt ut og hetset på gruppa. Etter at «Mannegruppa Ottar» fikk sin innsamlingsaksjon til Barnekreftforeningen stoppet, har hun fått skylden fra flere av gruppas medlemmer.

På bloggen skriver hun om konkrete trusler og hets. Noen av utsagnene er så alvorlige at hun vurdere å politianmelde enkeltpersoner.

Erikssen tar avstand fra truslene og oppfordrer bloggeren til å anmelde.

– Disse mennene bryter norske lover, og det syntes jeg hun skal ta alvorlig. Problemet er at folk som sitter bak en skjerm Jakten på den mystiske pantemillionæren:glemmer at de prater til andre mennesker som tar seg nær av ting.

Nå varslet Erikssen en oppvask på gruppen. Reglene skal bli strengere og det vil bli lagt ned forbud mot å henge ut enkeltpersoner – bloggere som andre.

Bare i går rekrutterte han åtte nye administratorer, som skal være med å overvåke aktiviteten på gruppa. Og det vil bli flere.

Sett denne? Her er innlegget Sophie Elise slettet

– Jeg må ta tilbake kontrollen over gruppa. Det har vært litt for fritt alt for lenge, men nå må vi stramme inn. Gruppa har tatt en annen vending enn det vi ønsket.

– Forumet var tenkt som et sted for humor, men denne saken er ikke særlig morsom for deg. Er arbeidet med gruppa fortsatt verdt det?

– Absolutt. Når gruppa er på sitt beste, er det veldig mange gode vitser der. Det er ikke så fælt som alle skal ha det til. Og jeg tror det gir norske menn en glede i hverdagen.

Les mer: Spøkte med Ingrids kreft – vil donere til barnekreftforeningen

Har vurdert å slette gruppa



Tobarnsfaren sier denne saken har lært ham hvor viktig det er å lære barn nettvett i ung alder. Selv har han store planer om å ta «praten» med sønnene sine når dette er over.

– Jeg tror vi må begynne tidlig for å forebygge mobbing og hetsing på nett. Det er eneste måten å angripe dette problemet.

– Er du riktig person til å snakke om å forebygge netthets når du er grunnlegger av en gruppe som florere av slike ting?

– Jeg er ikke en av dem som henger ut andre, så jeg mener helt klart at jeg er riktig person til å lære barna mine om netthets. I hvert fall nå som jeg har sett hvor alvorlig galt det kan gå.

– Har du vurdert å slette gruppa?

– Jeg har selvfølgelig tenkt tanken, spesielt etter i går og i dag. Men jeg tenker at dette kommer til å roe seg ned, sier Erikssen.

– Jeg nekter å gi opp så lett.