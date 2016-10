Ingrid (20) grovt hetset på manne-gruppe

Ingrid Jackson ba sine mannlige venner melde seg ut av en Facebook-gruppe. Som straff oppfordrer flere medlemmer til å begå krenkende seksuelle handlinger mot henne – og en 13 år gammel støttespiller.

Den lukkede norske Facebook-gruppen «Mannegruppa Ottar» har 38.000 medlemmer. Her deler norske menn jevnlig innhold som spøker med voldtekt, vold mot kvinner og grov rasisme. Hevnpornobildene av bloggeren Sophie Elise Isachsen er også hyppig delt her. Disse er nå blitt slettet av gruppens administratorer.

Sophie Elise Isachsen misbrukt på nett: – Det verste jeg har opplevd i hele mitt liv

I slutten av september tok Isachsen et oppgjør med gruppen og personer som hadde delt bildet av henne. Da Ingrid Jackson (20) leste Sophie Elises blogg skrev hun et innlegg på sin egen Facebook-side der hun oppmuntret sine mannlige venner til å melde seg ut.

Da rettet flere av gruppens medlemmer skytset mot henne.

Utløste hets



Jacksons innlegg ble republisert i Ottar-gruppen, noe som utløste en storm av hets og trusler.

Noen av dem som skriver om Jackson opptrer med pseudonym. De fleste skriver imidlertid under fullt navn.

«Ingrid Jackson ser ut som ei som har blitt voldtatt minst to ganger.»

«Tragisk dame, men fitte er fitte, så etter et par pils så ryker nok dessverre hun også...»

«Grisesminka knulledokke! Skulle vært straffepult en måned med slapp øl-tiss.»

Kort tid etter at hun trykket innlegget fikk hun beskjed om hetsen mot henne som foregikk i den lukkede gruppen.

– Jeg synes det er utrolig ekkelt. Det er noe av det verste jeg har sett. Jeg tenker at det har gått noe galt et sted for disse mennene. Mange av dem har kjærester eller døtre, sier Jackson til VG.

VG-lesere forteller: Slik ble vi rammet av hevnporno

«Burde skytes»

Hun er administrator i Facebook-gruppen Slay Squad. Denne lukkede gruppen har 17.000 kvinnelige medlemmer. Her diskuterer de alt fra sminke til politikk, ifølge Jackson.

Da hun postet eksempler på hetsen der valgte noen av medlemmene å varsle mediene, og true med å anmelde det til politiet. Blant dem en 13 år gammel jente, som la ut et skjermbilde av anmeldelsen der telefonnummeret og e-posten hennes var synlig.

Dette ble også lekket i Ottar-gruppen, inkludert telefonnummeret til den 13 år gamle jenta.

Les også: Dømt til betinget fengsel for netthets mot Haddy N'jie

Én bruker skriver at 13-åringen burde blitt skutt.

En familiefar på 35 år, skriver at den 13 år gamle jenta bør utsettes for både voldelige og seksuelle overgrep.

Da VG tar kontakt med 35-åringen, legger han seg langflat og beklager ordbruken på det sterkeste.

– Jeg har ikke vært klar over at det kunne få sånne konsekvenser. Jeg satt i min egen boble, hadde drukket tre pils, og jazzet med gutta. Du vet hvordan det er, sier mannen.

Lest denne? Dømt til 18 års fengsel for hevnporno

– Utrolig skremmende opplevelse



VG har også vært i kontakt med moren til 13-åringen. Hun forteller at datteren har sett flere av innleggene, og at hun ble livredd over kommentarene fra de godt voksne mennene.

– Hun har grått og føler at dette har vært en utrolig skremmende opplevelse. Vi har snakket mye om nettvett med henne tidligere, men jeg kan ikke forstå hvordan folk kan få seg til å skrive sånt som dette, sier moren til VG.

Den 22 år gamle mannen som opprinnelig delte telefonnummeret, bildet og e-postadressen til 13-åringen, mener ikke at han har gjort noe galt.

– Hun la det ut selv på en gruppe med 17.000 medlemmer, jeg bare screenshotet det og la ut på vår gruppe. Jeg håper hun har lært litt nettvett, sier han til VG.

22-åringen understreker at han ikke tar ansvar for hva andre skrevet i kommentarer under innlegget.

– Jeg hadde nok blitt redd selv, hvis det hadde skjedd meg når jeg var på den alderen, men jeg synes det er helt meningsløst at folk skal bli så forbanna at de prøver å få stengt gruppen vår, sier han.

Advokat Jon Wessel-Aas er ekspert på ytringsfrihet og immaterialrett. Han mener flere av utsagnene kan være straffbare.

– Det kommer selvsagt an på sammenhengen dette er skrevet, men dette kan rammes av både straffelovens bestemmelser om trusler, det som kalles «hensynsløs atferd» eller krenkelse av privatlivets fred, sier advokaten.

Les også: Venstre-Grande ber Norge bli med på dugnad mot nettmobbere

– Ikke morsomt

Flere av administratorene og medlemmene fra Slay Squad er hengt ut og hetset i gruppen som beskriver seg slik:

«Vi er mannfolk, og dette er vårt mannssjåvinistiske fristed hvor vi kan poste masse vitser, bilder og humor i vår egne lukkede gruppe uten at noen skal få stoppe oss!!»

Ingrid Jackson ser ikke humoren.



– De tingene de har skrevet om meg er ikke vitser. Det er heller ikke vitser når de skriver om hvor trange 12-åringer er, eller om hvem som skal straffepules. De har funnet bilder av flere av oss, og sprer dem i gruppen. Jeg har snakket med andre fra Slay Squad som er redde og sliter med å sove, sier Jackson.

Kay Erikssen er administrator for Facebook-gruppen. Han fjernet tråden der den 13 år gamle jenta ble hengt ut så fort han ble gjort oppmerksom på den.

– Dette skal være en gruppe der vi kan poste idiotiske vitser, bilder og andre ting uten å være bekymret for hva arbeidsgiver eller familien tenker om det. Men vi har nulltoleranse for mobbing og uthenging, sier Erikssen.

Fått nakenbilder spredt? Det er aldri din skyld

Den siste tiden har gruppen vokst kraftig, og har mer enn 38.000 medlemmer. Det gjør det vanskelig for moderatorene å holde orden.

– Vi forhåndsgodkjenner alle innlegg, men når det dukker opp flere hundre kommentarer under innlegget på kort tid, er det vanskelig. Vi sletter alt vi kan så fort vi blir gjort oppmerksomme på det, men da hender det at noen kommentarer under innleggende blir liggende en stund, sier han.

Erikssen beklager på det sterkeste at den 13 år gamle jenta ble hengt ut, og at hun ble redd.

– Når vi har folk i gruppen som går til krig mot ungjenter, blir jeg matt. Det er dumt at alle vi som er medlemmer blir dratt over en kam fordi noen få ikke kan oppføre seg, sier han.