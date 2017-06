Hatefull kommentar ble liggende i 17 timer på Høyres Facebook-side

Under et innlegg om instramminger i særfordeler til flyktninger, har en bruker kommentert: «håper att noen skyter faanskapet».

Høyre postet et innlegg og en link til en Nettavisen-sak på sin Facebookside onsdag. Saken handler om innstramminger i særfordeler for flyktninger, og at Ap stemte mot forslaget.

HATEFULL: Kommentaren vil ikke Høyre assosieres med. Skjermdump Høyres Facebookside

I kommentarfeltet under innlegget har det kommet nesten 300 kommentarer. En av kommentarene som har kommet under innlegget er:

«Håper att det er noen som skyter faanskapet en dag».

Christian Laland, digitalsjef i Høyre, forklarer at de har et sensurfilter på sin Facebookside, som i utgangspunktet skal fange opp slike kommentarer, men at denne ikke har blitt fanget opp.

– Vi har også retningslinjer på Facebooksiden vår som sier at denne typen kommentarer ikke er greit, forteller han.

Nettkrigerne: Møt 15 norske nettkrigere i deres egen hule

Vurderer å skru til sensurfilteret

Kommentaren ble stående på Høyres Facebook-side i 17 timer. Omtrent 16 timer etter at den ble skrevet, hadde en annen bruker tagget Høyre i sitt svar til kommentaren.

– Vi blir tagget i hundrevis, om ikke tusenvis, av kommentarer hver dag, så dette har vi dessverre ikke fått med oss, men den ble selvfølgelig slettet så fort vi ble gjort oppmerksomme på den, sier Laland.

DIGITALSJEF: Christian Laland i Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Digitalsjefen forklarer at de også har folk som følger med i kommentarfeltene etter kommentarer som ikke har blitt fanget opp av sensurfilteret.

– Vi må se på nå om vi skal skru til det filteret noe mer, og om vi skal følge ekstra med i kommentarfelt i saker om innvandring. Ambisjonen er at vi skal følge med i alle kommentarfeltene like godt, men det kommer veldig mange kommentarer hver dag, sier han.

– Dette er kommentarer vi ikke vil bli assosiert med, og jeg syns ingenting om at den har stått i 17 timer på vår Facebookside, legger han til.