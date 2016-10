Barnekreftforeningen vil ikke ha penger fra «Mannegruppa Ottar»

Facebookforumet ville samle inn penger til kreftsyke barn «for å gjøre noe positivt». Da Barnekreftforeningen ble gjort oppmerksom på hva gruppen sto for, stengte de hele innsamlingsaksjonen.

I går kunne VG fortelle at flere unge jenter er blitt hengt ut og hetset grovt på det lukkede Facebook-forumet «Mannegruppa Ottar». En av dem er 20 år gamle Ingrid Jackson, som ble omtalt med blant annet følgende karakteristikker inne på forumet:

«Ingrid Jackson ser ut som ei som har blitt voldtatt minst to ganger.»

«Tragisk dame, men fitte er fitte, så etter et par pils så ryker nok dessverre hun også...»

«Grisesminka knulledokke! Skulle vært straffepult en måned med slapp øl-tiss.»

Det var den negative omtalen av gruppen i mediene som førte til at enkelte av gruppens 38 000 medlemmer startet innsamlingsaksjonen. Og den ga resultater: På litt over et døgn kom det inn drøyt 180 000 kroner til Barnekreftforeningen.

Samtidig begynte kommentarer om bakgrunnen for aksjonen å tikke inn på nettsidene til foreningen.

«Mer kuk til bloggerne», skriver én donor.

«Kreft suger, akkurat som Sophie Elise», skriver en annen, med referanse til hevnpornobildene av bloggeren som er hyppig spredt i Mannegruppa.

De to har donert 100 kroner hver.

Men innsamlingsaksjonen falt ikke i god jord hos Barnekreftforeningen. Straks de ble kjent med innholdet i gruppen og hetsen mot navngitte enkeltpersoner, stengte de hele innsamlingsaksjonen.

– Trist

– Det er ikke noe vi kan assosieres med. Vi regner med at de aller fleste er normale, oppegående mennesker som har donert av gode grunner. Da er det trist at aksjonen har en slik bakgrunn, sier styreleder Are Rasmussen.

Pengene som er samlet inn er kommet som hundrevis av mindre enkeltbeløp. Det er ikke teknisk mulig for Barnekreftforeningen å tilbakeføre disse pengene.

– Vi setter selvsagt pris på pengene som skal gå til en god sak og håper gruppens medlemmer vil fortsette å donere som enkeltpersoner, sier styrelederen.

HETSET: Ingrid Jackson (20) fikk rettet grov hets mot seg på Mannegruppa Ottar.

Hetset kreftoffer

Da Ingrid Jackson (20) først ble hengt ut i Mannegruppa, var bloggen hennes noe av det første som ble trukket fram. Den skrev hun da hun var 17 og hadde fått kreft. Også dette ble et diskusjonstema blant flere medlemmer.

– Det blir ikke noe positivt fokus på saken når de kaprer den for å fronte sin agenda på denne måten. At de plutselig er så opptatt av barnekreft er hyklersk. Hvis de har så dårlig samvittighet kan de heller donere penger anonymt, sier Jackson til VG.

Hun sier det er positivt at det er samlet inn så mye penger til saken, men har ikke forhåpninger til at ting skal endres til det bedre.

– Alt som skrives fremstiller det som om de vil kjøpe seg god samvittighet for å fortsette med det de driver med i denne gruppen. De har fortsatt en kultur i gruppa hvor det er greit å hetse unge jenter og spøke med voldtekt.

Vond smak i munnen

Det var adminstratoren i Mannegruppa som tok initiativ til innsamlingsaksjonen.

– Jeg var ikke klar over at Jackson har hatt kreft da jeg valgte formålet. Jeg får en vond smak i munnen når jeg hører at det også ble trukket fram i gruppa. De som har gjort det har ingenting hos oss å gjøre, sier Kay Erikssen til VG.

Han sier det er trist at Barnekreftforeningen ikke vil ta imot flere penger fra Mannegruppa Ottar, men at han og de andre initiativtagerne er stolte over det de har fått til. Det blir heller ikke siste gang de jobber for en god sak, varsler han.

– Etter sakene i det siste var det noen av oss som slet litt med å sove. Vi er voksne folk og flere av oss har barn. Noen av oss snakket sammen og fant ut at vi ville forsøke å rette på inntrykket som er skapt av mannegruppa, sier Erikssen.

– Uansett hva bakgrunnen er tenker jeg dette handler om én ting. Det er barna som trenger det mest.

Innrømmer ukultur

Erikssen sier en enorm medlemsvekst i gruppen har gjort det vanskelig for administratorene å holde oversikt, og at reglene deres ikke er tilpasset den nye situasjonen.

– Ja, det har kommet en ukultur i gruppa. Men det er blitt veldig mange flere medlemmer på kort tid. 99,9 prosent av oss er skikkelige folk. Vi er ikke 38 000 overgripere og voldtektsmenn.

– Nå jobber vi for å finne ut av hvordan vi skal håndtere alle medlemmene fremover, og sørge for at gruppa fortsetter slik det startet: Et politisk ukorrekt fristed med stor takhøyde. Ikke alle kommer til å synes alt er morsomt, men det skal ikke henges ut privatpersoner på denne måten i fremtiden, fortsetter han.

