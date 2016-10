Barnekreftforeningen: De 180.000 fra «Mannegruppa Ottar» skal betales tilbake

– Vi skal få det til, selv om det blir en krevende jobb, sier Barnekreftforeningen.

«Mannegruppa Ottar» startet denne uken en innsamlingsaksjon for Barnekreftforeningen, men da foreningen fant ut hva gruppen sto for, stoppet de innsamlingen.

Først meldte Barnekreftforeningen at det ikke var teknisk mulig å gi tilbake de 180.000 kronene de allerede hadde fått inn, men de er nå klare på at pengene skal tilbake.



– Vi skal få det til, selv om det blir en krevende jobb tidsmessig, sier styreleder Are Rasmussen til VG.

Han sier det aldri var et alternativ for dem å beholde de 180.000. De vil ikke assosieres med «Mannegruppa Ottar».



– Vi ønsker ikke å beholde pengene, men det er vanskelig å gjøre noe annet med dem i forhold til Innsamlingskontrollen. Det går ikke an å gi pengene videre til noen andre, for eksempel, så vi har blitt anbefalt å betale dem tilbake, sier Rasmussen til VG.

Fem personer fra gruppen har bedt om å få sine penger tilbake.



Vanskelig å føre tilbake

Da gruppen med sine da 40.000 medlemmer mandag oppfordret til å bidra og «gjøre en forskjell i hverdagen til de som trenger det mest», kom det inn 180.000 kroner på under et døgn.

Pengene kom inn gjennom en aksjon på minaksjon.no, gjennom større og mindre overføringer fra gruppemedlemmer. Derfor blir det vanskelig å føre dem tilbake.



– Vi håper det er mulig å få det til. Vi tenker å bruke en god del av neste uke til å se på det. Som det rent praktiske, for eksempel høre med banken om det går an å gjøre det enkelt gjennom dem. Vi har også fått tilbud fra en regnskapsfører som har tilbudt seg å se på dette gratis, sier Rasmussen.



VG har denne uken fortalt hvordan flere unge jenter er blitt hengt ut og hetset grovt på den lukkede Facebook-gruppen. Ingrid Jackson (20) skrev et Facebook-innlegg hvor hun oppmuntret sine mannlige venner til å melde seg ut av gruppen. Da fikk hun blant annet disse kommentarene:

«Ingrid Jackson ser ut som ei som har blitt voldtatt minst to ganger.»

– Ufortjent dårlig rykte



Administrator Kay Erikssen i Ottar-gruppen sa i går til VG at han har forståelse for at noen ikke ønsker å assosiere seg med dem. Han mente de ville stramme inn nå fremover og at privatpersoner ikke skal henges ut.

– Vi har fått et ufortjent dårlig rykte. Det er ikke mange av oss som rakker ned på privatpersoner. Vi har regler mot det aller meste, og må godkjenne alle innlegg som postes på gruppen. Problemet er at vi ikke kan kontrollere alt som skjer i kommentarfeltet. Noen ganger dukker det opp ting der som vi ikke rekker å slette med en gang, sa Erikssen til VG.

Sa nei til pengene



På Facebook beskriver «Mannegruppa Ottar» seg selv slik: «Vi er mannfolk, og dette er vårt mannssjåvinistiske fristed hvor vi kan poste masse vitser, bilder og humor i vår egne lukkede gruppe uten at noen skal få stoppe oss!!»

– Det er ikke noe vi kan assosieres med. Vi regner med at de aller fleste er normale, oppegående mennesker som har donert av gode grunner. Da er det trist at aksjonen har en slik bakgrunn, sa Rasmussen i Barnekreftforeningen til VG i går.

Det har nå dukket opp nye innsamlingsaksjoner for Barnekreftforeningen, en med tittelen «Nei til Mannegruppa Ottar» og en annen som heter «Vi som ikke er Mannegruppa Ottar».

– Det er fantastisk. Jeg blir rørt når jeg leser kommentarene på alle de alternative innsamlingsaksjonene som ble startet opp i går. Det er veldig mange fantastiske mennesker der ute, sier Rasmussen.



