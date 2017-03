Stang med kraftsalve mot DN

Fabian Stang hamret løs på Twitter og trakk inn London-terroren om DNs publisering av hemmeligstemplet rapport.

Torsdag kveld publiserte Dagens Næringsliv deler av en hemmeligstemplet rapport som avdekker store svakheter i norsk sikkerhet og beredskap.

Bakgrunn: Hemmelig rapport lekket: Store svakheter i sikkerheten

Det fikk tidligere ordfører i Oslo, nå statssekretær i Justisdepartementet, Fabian Stang, til å komme krass kritikk på Twitter:

«Før likene i London er kalde, har noen lekket norske terrormål, som regjeringen prøvet å skjerme. Nå hviler et tungt ansvar på @DN_no».

DRO INNE LONDON-TERROR: Etter at Dagens Næringsliv publiserte deler av Riksrevisjonens rapport som viser at hverken politiet eller Forsvaret var i 2015 i stand til beskytte vitale mål i Norge mot terror, la Fabian Stang ut en tweet der han dro inn terroren i London. Rundt klokken 23.00 slettet han sin egen tweet. Foto: Faksimile

Sjefredaktør og administrerende direktør for Dagens Næringsliv, Amund Djuve, sier til VG torsdag kveld at han mener kritikken fra Stang er feil.

– Stang har kommet med en smakløs tweet om en artikkel det kan se ut som om han ikke har vært i stand til å lese. Den nevner ingen terrormål. Den refererer Riksrevisjonen generelle kritikk av svikten i verning av viktige objekter, sier Djuve.

REAGERER: Amund Djuve i Dagens Næringsliv. Foto: DN

Han forsvarer artikkelen og sier det er viktig journalistikk:

– Vi mener kritikken er så alvorlig at den bør bli offentlig kjent, sier Djuve.

Må tenke langsiktig

– Hva er det du advarer DN mot å gjøre?

– Min tanke med å legge ut den tweeten er at pressen får mye informasjon som det tidvis er spennende å offentliggjøre der og da, men pressen har et ansvar for å tenke langsiktig, sier Stang.

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre, som har lest rapporten, og leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg, har tatt til orde for at rapporten burde offentliggjøres og hevder at den ikke nevner noen deler av infrastrukturen ved navn.

– Nei vel, men jeg har lagt til grunn at en sånn rapport vil direkte eller indirekte omtale sikkerhetsutfordringer, svarer Stang om han er sikker på at norske terrormål er lekket.

– Mener du at DN må være forsiktige?

– Ja, jeg mener at den som får gradert informasjon utlevert må tenke seg godt om. Det er krevende å sitte på informasjon.

Slettet tweeten

To timer senere – rundt klokken 23.00 – slettet Fabian Stang sin egen tweet.

– Det synes jeg er fornuftig av han. Jeg synes det var smakløst av han å trekke inn London-terroren, sier Djuve.

På sms skriver Stang følgende om hvorfor han valgte å slette den:

«Debatten tok en hatsk partipolitisk vending som jeg ble redd for at skulle overskygge mitt budskap. Behovet for at noe ikke blir offentlig vil alle regjeringer ha hvis de skal sikre befolkningen. Feil politikere gjør, skal ikke hemmeligholdes.», skriver Stang.

Får svar på Twitter

På Twitter har flere reagert på Stangs tweet:

Stang understreker overfor VG at han er opptatt av at informasjon generelt skal offentliggjøres, men at han er opptatt av at det er regjeringen og Stortinget som bestemmer hvordan norsk sikkerhet skal formidles.

Han bruker også 22. juli-terroren som et eksempel på å forklare at det hviler et stort ansvar på dem som har hemmelig informasjon.

– I tiden før 22. juli 2011 var det mye diskusjon om stengingen av Grubbegata. Hvis vi hadde lekket den informasjonen på forhånd og så fått den tragedien, hadde det hvilt et stort ansvar på dem som hadde forhåndssituasjonen.