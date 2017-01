Stang må kjempe for sitt politiske liv

THEATERCAFÉEN (VG) – Min politiske karriere kan nærme seg slutten, sier Høyres desidert største stemmesanker i Oslo. Fabian Stang (61) ligger an til å bli vraket av sine egne.

Da han stilte til nominasjon til stortingsvalget i høst, sa Fabian Stang at det ikke er aktuelt å stille som ordførerkandidat om to år. Det betyr at hans politiske karriere kan nærme seg en ende.

– Ja, jeg har ikke endret oppfatning om det. Jeg mener Oslo Høyre bør finne en kvinnelig ordførerkandidat ved kommunevalget i 2019. Jeg håper å få være med i politikken i mange år, men jeg har hatt min vakt, så jeg er innstilt på at min politiske karriere kan nærme seg slutten. Kommer jeg dit, kan det hende at jeg finner glede over å få slippe, sier han lunt.

ET LIV ETTER POLITIKKEN: Fabian Stang sier livet etter politikken kanskje kan ha positive sider. Foto: Helge Mikalsen , VG

VG møter ham over en kaffekopp på hans favorittrestaurant i Oslo: Theatercaféen. Om to uker kan bli vraket av sine egne på nominasjonsmøtet i Oslo Høyre, hvor han må ty til benkeforslag for å vinne frem. Medlemmene ønsker å ha ham høyt opp på stortingslisten, men:

– Det er ikke medlemmene som kommer på nominasjonsmøtet, men politikere fra Høyre-lagene: Sjansen er stor for at du taper mot Michael Tetzschner (mangeårig stortingsrepresentant, journ.anm.)?

– Ja, det er mulig. Men jeg synes det vil være feigt å ikke stille, når så mange medlemmer støttet meg i uravstemningen. Jeg tror jeg vil prøve meg, men vil avgjøre senere.

Den 61-år gamle eksordføreren har de to siste kommunevalgene vært den uten sammenligning best likte politikeren i Oslo- den som har samlet flest stemmer.

Da venstresiden vant kommunevalget i Oslo i 2015, ble han leder av helse- og sosialkomiteen i Oslo. Han gikk på en psykisk smell og var sykmeldt i flere måneder.

I høst valgte Stang å signalisere at han ønsker satse på rikspolitikken, gjennom å stille på stortingsvalglisten.

Uravstemningen blant 1400 medlemmer viste at de ville ha ham på 3. plass, men etter at blant andre flere vestkant-bydelslag og Unge Høyre ikke nominerte han på sikker plass, endte nominasjonskomiteen også med det: Han er plassert nede på 8. plass, langt unna mulighet til å komme inn på Tinget.

Det endelige nominasjonsmøtet i Oslo Høyre avholdes mandag 13. februar.

IKKE RIKSPOLITIKER: Fabian Stang håper det relativt kjente huset i bakgrunnen kan bli hans arbeidsplass de neste fire årene. Han sier han eventuelt vil være Oslo-politiker der, ikke rikspolitiker. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Har et hyggelig forhold til velgerne



– Opplever du at det er krefter i Oslo Høyre som motarbeider deg?

– I politikk og nominasjonsprosesser vil det alltid være kamp og slik må det være. Jeg har lyst til å komme inn på Stortinget ene alene for å vinne valget for Høyre, og for å få gjennom noen Oslo-saker.

– Det sier de fleste, men det er ofte egne politiske ambisjoner som er viktigst?

– Jeg mener faktisk det. Jeg skal ikke på Stortinget for egen del. Det er Høyre jeg kjemper for. Og Oslo trenger flere som kjemper byens sak på Stortinget: De fleste stortingsrepresentantene fra Oslo blir rikspolitikere. I hvert fall i sterkere grad enn folk som kommer fra distriktene, som oftere jobber for å vinne frem med lokale saker.

Listene Her er nominasjonskomiteens innstilling (10 av 25 nominerte):

1. Ine Marie Eriksen Søreide 2. Nikolai Astrup 3. Michael Tetzschner 4. Delt innstilling: Heidi Nordby Lunde Kristin Vinje (Dissens) 5. Mudassar Kapur 6. Delt innstilling: Stefan Heggelund Fabian Stang (Dissens) 7. Kristin Vinje 8. Fabian Stang 9. Mathilde Tybring-Gjedde 10. Astrid Nøklebye Heiberg Her er de ti mest populære blant medlemmene i uravstemningen og deres stemmetall: 1. Nikolai Astrup1018 2. Ine Marie Eriksen Søreide 935 3. Fabian Stang 905 4. Michael Tetzschner 770 5. Heidi Nordby Lunde 588 6. Stefan M.B. Heggelund 585 7. Kristin Vinje 485 8. Astrid Nøklebye Heiberg 482 9. Mudassar H. Kapur 456 10. Mathilde Tybring-Gjedde 392

– Og så er det slik at jeg har et hyggelig forhold til velgerne, som jeg håper partiet ønsker å utnytte. Jeg har vist potensial for å få velgerne til å stemme – på oss – og jeg tror årets stortingsvalg blir veldig jevnt, hvor Oslo kan bli avgjørende for om vi forblir i regjering.

– Vil være feigt



Men han ligger an til å prøve en kampvotering mot Michael Tetzschner (62) som er nominert på tredjeplass.

– Jeg vil ikke rokke ved sammensetningen av toppen av listen. Ine Marie (Søreide, forsvarsminister, journ.anm.) og Nikolai (Astrup, journ.anm.) er to veldig gode toppkandidater og det er viktig både med unge, kvinner og folk med innvandrerbakgrunn. Ingen av de vil jeg utfordre. Den eneste naturlige blir da Michael Tetzschner som er like gammel og har mye av samme bakgrunn.

– Valgkomiteen delte seg om 6.-plassen, som kan gi stortingsplass hvis dere vinner valget; mellom deg og Stefan Heggelund?

– Nei, han vil jeg ikke utfordre. Han er en ung politiker på vei oppover, som vi trenger.

Tetzschner sier han ikke finner det naturlig å kommentere andre kandidater.

– Jeg er på egne vegne svært fornøyd med den støtten jeg har fått av medlemmene, av bydelsforeningene i Oslo Høyre, og til slutt nominasjonskomiteens enstemmige innstilling. Jeg håper på fornyet tillit på nominasjonsmøtet 13. februar der Oslo Høyres representantskap har det avgjørende ord, sier han.

Han sitter i sin andre periode på Stortinget.

Leder i nominasjonskomiteen, Eirik Lae Solberg, ønsker ikke å kommentere saken.

